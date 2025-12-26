土耳其农田惊现700个「天坑」 深达数十米 专家：情况持续恶化

被誉为土耳其「粮仓」的中部科尼亚平原（Konya），正陷入一场前所未有的地质灾难。受极端气候干旱及人为过度抽取地下水影响，当地近年涌现大量巨大天坑，总数已接近 700 个。这些直径可达 30 米、深度达数十米的巨大坑洞，正加速吞噬珍贵的农耕地，对当地的农业生产、生态环境以至居民安全构成严重威胁。

全国天坑数量激增 科尼亚省成重灾区

根据土耳其灾害与应急管理局（AFAD）最新数据，目前土耳其全国已记录到 684 个天坑，其中高达 534 个集中在科尼亚省。科尼亚省及其周边地区是土耳其最重要的农业心脏地带，占全国可耕地面积约 11%。如今，这片肥沃的土地却布满了骇人的深坑，部分农地甚至在短距离内出现十多个大小不一的塌陷点。

地质专家分析，科尼亚平原地底分布著大量易溶于水的碳酸盐与石膏岩层，形成庞大的地下溶洞网络。在自然状态下，这些溶洞由地下水支撑。然而，随著水源枯竭，溶洞顶部失去支撑力，最终引发剧烈坍塌。

降雨大减蒸发加剧 地下水位每年狂降 5 米

专家指出，天坑危机是气候变化与人为破坏双重夹击的后果。近年来，当地降雨量持续低于平均水平，且气温上升导致蒸发量激增，加剧水资源短缺。数据显示，科尼亚盆地的地下水位正以每年 4 至 5 米的速度惊人下降。对比 21 世纪初每年仅下降约 0.5 米的速度，恶化程度显著提升。

此外，农民为了灌溉耗水量高的作物，挖掘了数以万计的合法及非法深水井。在长期过度抽取下，地下水位的下降幅度令人咋舌。部分地区的水位自上世纪 70 年代以来已累计下降逾 60 米，有农民表示，即使在地下 400 米深处，也难以寻获水源。

专家警告：地基脆弱 潜在崩陷点逾 1800 个

科尼亚理工大学天坑研究中心负责人费图拉·阿里克教授（Fetullah Arik）表示，虽然目前新形成的天坑多集中在农村地带，尚未造成直接的人员伤亡，但其形成的不可预测性已成为当地居民心中的阴影。

研究团队警告，目前已在该区域侦测到约 1,850 个潜在的地面沉降点，显示地质危机仍在扩张。专家呼吁当局必须立即加强管控地下水开采，并重新评估农业灌溉模式以应对长期干旱趋势。若现况未能改善，这片土耳其最重要的粮食产地，未来恐面临更频繁且更大规模的地表崩陷。