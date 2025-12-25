尼日利亚清真寺晚祷时段爆炸　疑自杀式炸弹袭击5死35伤

尼日利亚东北部波诺州首府迈杜古里市（Maiduguri）一座清真寺，于当地时间25日晚间晚祷期间发生爆炸事件，至少5名信徒死亡、35人受伤。警方初步认为极可能是自杀式炸弹袭击，但尚未有任何组织宣称犯案。

综合外媒报道，爆炸于当地晚上约6时发生在阿杜姆清真寺（Al-Adum mosque），当时信众正聚集起来进行晚祷。目击者表示，爆炸瞬间现场陷入混乱，烟尘弥漫，伤者不断被抬出清真寺，并紧急送往迈杜古里大学附设教学医院及州立专科医院救治。网上画面显示，市场周边满是惊慌失措的民众。

相关新闻：有片｜大马士革教堂遭自杀式炸弹袭击 至少25死数十伤 叙利亚：与IS有关

警方发现疑似自杀背心碎片

波诺州警方证实伤亡数字，并指出爆炸现场发现疑似自杀式炸弹背心的碎片。警方发言人达索（Kenneth Daso）说，爆裂物处理小组已封锁现场并展开全面清查。目前未有武装组织出面承认犯案，但当地警方与安全单位不排除极端组织涉案可能性。

波诺州州长祖鲁姆（Babagana Zulum）透过声明严厉谴责这起攻击，形容事件「令人发指、野蛮且毫无人性」，并强调「在信众进行宗教仪式时攻击清真寺，是对宗教神圣性的严重亵渎」。他同时向罹难者家属致哀，并为伤者祈福，也呼吁在节庆期间加强宗教场所与公共空间的安全戒备。

相关新闻：巴基斯坦清真寺遭自杀式炸弹攻击 至少59死逾150伤 近年最惨烈恐袭

州长吁宗教及公共场所提高警戒

迈杜古里长年被视为伊斯兰激进组织「博科圣地」（Boko Haram）及其分支「伊斯兰国西非省」（ISWAP）的活动重镇。自2009年以来，相关武装团体在尼日利亚东北部发动长达15年的暴力行动，针对平民、清真寺与市集发动攻击，造成数千人丧生、数百万人流离失所。

尽管分析指出，博科圣地近年使用自杀炸弹攻击的频率有所下降，但该组织仍被认为具备再度发动重大攻击的能力。去年8月，尼日利亚西北部卡齐纳州也曾发生清真寺与周边住家遭枪手袭击事件，造成至少50人死亡，显示全国多地安全情势依然严峻。