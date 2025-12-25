Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

名古屋丰臣秀吉雕像惨遭「断头」 追查4个月发现爱媛警涉案

即时国际
更新时间：19:36 2025-12-25 HKT
发布时间：19:36 2025-12-25 HKT

日本名古屋市円顿寺商店街入口处的丰臣秀吉雕像，今年8月被发现惨遭「断头」。警方经过4个月的调查，发现一名爱媛县警察和一名名古屋市男子涉案。

监视器画面显示，该名警员于8月19日深夜，用双手抓住头部旋转，造成塑像颈部折断、头部掉落，这名警察当时正在爱媛县到爱知县出差行程中，可能喝醉酒。另外，8月23日凌晨，另一名居住在名古屋市的男子涉嫌踢过雕像的头部。警方打算以涉嫌财产损失罪，将2人移交检方。

爱媛县警方表示，「我们已注意到相关报导，目前正在调查这名爱媛县警察涉案情形，我们将根据查明的事实采取适当行动。」

这座丰臣秀吉雕像于2013年，连同织田信长和德川家康的雕像，由名古屋商人时田一弘捐赠。丰臣秀吉雕像为坐姿，包括底座在内，高度约到成年人的腰部。雕像此前也曾遭破坏。

时田一弘表示：「调查取得进展，让我感到欣慰。这件事会损害整个警方的公信力，我认为这种事根本不应该发生。」

