凯特王妃与夏洛特公主合奏钢琴 圣诞特别节目中惊喜登场

即时国际
更新时间：16:50 2025-12-25 HKT
发布时间：16:50 2025-12-25 HKT

英国威尔斯王妃凯特（Catherine, Princess of Wales）与女儿夏洛特公主（Princess Charlotte）炮制圣诞惊喜，在一段预先录制的影片中合奏钢琴，为圣诞颂歌活动献上一曲。

画面中，43岁的凯特与10岁的女儿夏洛特，在温莎城堡内厅联袂演奏苏格兰作曲家厄兰·库珀（Erland Cooper）的作品《霍尔姆之声》（Holm Sound），母女俩并肩而坐，凯特仅使用左手弹奏，夏洛特则全神贯注地用右手弹奏。

相关新闻：凯特患癌︱承认化疗期间「扮勇敢」 艰辛康复路改变一生

合奏片段剪辑在英国ITV1及流媒体平台ITVX，在当地时间平安夜晚上播出，成为凯特亲自策划的圣诞特别节目《共度圣诞》（Together at Christmas）的影场片段。

这首作品由库珀为其母亲创作，母亲名字恰巧也是夏洛特，作曲灵感源于自然与人与人之间的深层联结，与凯特长期倡导的社区关怀与心理健康理念高度契合。录制当天，库珀本人亦亲临现场，见证王室母女对作品的真挚诠释。画面中的凯特神情专注，夏洛特坐姿端正、指法稳健，两人默契十足。

相关新闻：威廉罕剖心声：冀接位后改革君主制 不想子女重蹈兄弟成长覆辙

该片段还配以12月5日威斯敏斯特教堂圣诞颂歌仪式当日的现场画面，披露了王室家庭的温馨互动。其中一张显示凯特在教堂内，协助七岁幼子路易托稳点燃的蜡烛，另一手紧握节目单，母子低声交谈，路易脸上挂著调皮笑容。

