教宗良十四世首主持圣诞子夜弥撒 批评扭曲经济把人当作商品

教宗良十四世（Pope Leo XIV）24日主持上任以来的首次圣诞子夜弥撒，他形容圣诞节是「信仰、慈善与希望」盛宴，批评现时扭曲经济体系导致社会把人当作商品一样对待。

弥撒在圣伯多禄大教堂举行，参加者包括红衣主教、主教、外交官以及约6000名信徒。在教堂外，约有5000人聚集在圣伯多禄广场，透过萤幕冒雨观看该场仪式。

提醒世人帮助穷人

良十四世在讲道中引用耶稣诞生于马厩的故事，提醒世人需要帮助穷人，若拒绝给予帮助，无异于拒绝上帝本身。

他还批评当今世界经济体系：「当扭曲的经济引导我们将人类视为单纯的商品时，上帝变得像我们一样，揭示了每个人无限的尊严。」他强调，地球上若没有人类的容身之处，就没有上帝的容身之处。

未提及政治议题

外界认为，良十四世今次发表了一篇高度宗教化的讲道，理由是他并未直接提及任何现实政治议题。

23日晚间，良十四世曾重申世界和平愿景，他呼吁全球在圣诞节当天停火，又指俄罗斯拒绝了这一呼吁，对此表示极大遗憾。

