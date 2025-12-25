德国邮局扮圣诞老人收28万封信 台湾寄件量全球居首

德国最知名圣诞邮局「天堂之门」（Himmelpfort）今年收到约28万封信件，其中有1.4万封是国际来信，而台湾以9000封寄件量居全球之冠。

寄件者来自世界各大洲

目前德国共有7间由德国邮政正式指定的圣诞邮局，其中「天堂之门」最为知名，信件不仅来自欧洲，也横跨世界各大洲。世界各地孩子们常常在信中许下五花八门愿望，大多数是希望获得圣诞老人赠送礼物。

据德国邮政统计，台湾今年9000封寄件量荣登第一，其次是大陆、波兰和立陶宛。

自1984年延续至今

德国圣诞邮局的历史可追溯至1984年，当时有两名儿童将信寄到Himmelpfort分局，指定要给「住在Himmelpfort的圣诞老人」。

邮局员工起初不忍将信退回，决定假扮圣诞老人回信，讵料后来引来愈来愈多孩子效仿。邮局所幸将假扮圣诞老人作为每年的工作项目，自此将这项传统延续至今。