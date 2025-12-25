德国邮局扮圣诞老人收28万封信 台湾寄件量全球居首
更新时间：14:05 2025-12-25 HKT
发布时间：14:05 2025-12-25 HKT
发布时间：14:05 2025-12-25 HKT
德国最知名圣诞邮局「天堂之门」（Himmelpfort）今年收到约28万封信件，其中有1.4万封是国际来信，而台湾以9000封寄件量居全球之冠。
寄件者来自世界各大洲
目前德国共有7间由德国邮政正式指定的圣诞邮局，其中「天堂之门」最为知名，信件不仅来自欧洲，也横跨世界各大洲。世界各地孩子们常常在信中许下五花八门愿望，大多数是希望获得圣诞老人赠送礼物。
据德国邮政统计，台湾今年9000封寄件量荣登第一，其次是大陆、波兰和立陶宛。
自1984年延续至今
德国圣诞邮局的历史可追溯至1984年，当时有两名儿童将信寄到Himmelpfort分局，指定要给「住在Himmelpfort的圣诞老人」。
邮局员工起初不忍将信退回，决定假扮圣诞老人回信，讵料后来引来愈来愈多孩子效仿。邮局所幸将假扮圣诞老人作为每年的工作项目，自此将这项传统延续至今。
最Hit
洪天明老婆周家蔚宣布离开香港 举家决定做一事：真的好辛苦 近年屡传婚变
2025-12-24 14:29 HKT
英国数学硕士毕业回港一年冇工开 求教帖被揭CV藏「1致命伤」：与学历无关｜Juicy叮
2025-12-24 13:32 HKT
港漂留港叹孤单又贵租 博士生花200万读书 起薪仅2万 「月入5万才敢扎根」｜2025年回顾
2025-12-24 06:00 HKT
前《东张》女神弃6.7万政府工！做完政协入浸大任高级职位 曾拍百部剧集星运奇差
2025-12-24 15:07 HKT