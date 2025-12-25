圣诞节｜耶稣变欧巴？ 首尔咖啡店办耶稣生日应援活动
南韩咖啡店有时会在明星生日、或是出道周年等纪念日，推出快闪应援活动，满足粉丝需求。在首尔麻浦区一间咖啡店却推出了一场别具趣味的偶像生日应援活动，它的应援对象并非娱乐圈的俊男靓女，而是耶稣。
今次活动由基督教组织Korea CCC（Campus Crusade for Christ）主办，完全参考明星应援活动规格。顾客只要购买饮品，就可在店内尽情玩耍，为耶稣庆祝生日（12月25日）。
现场有大量周边产品
现场摆放有各式各样关于耶稣的周边产品，顾客可以欣赏把玩，若完成店家为顾客设置任务，还能获得小奖品，包括雪糕等。
为明星应援当然也少不了拍照，主办方还参考传统应援活动，在店内设置了耶稣立牌，方便顾客拍照留念。情侣或好友也可以拍摄耶稣主题的贴纸相。
