美司法部再发现逾百万份潜在爱泼斯坦文件 公开或再延数周

美国司法部表示，当局再发现超过100万份可能与已故「富豪淫媒」爱泼斯坦（Jeffrey Epstein）有关的文件，需时进行审查及删减敏感内容，意味相关档案的全面公开将进一步延迟数周。

司法部指出，该批新增文件由联邦调查局（FBI）及纽约曼哈顿联邦检察官办公室发现，但未有交代具体发现时间及方式。当局强调，为保障受害人私隐，必须依法对文件进行删减处理。

总统特朗普政府早前开始公开与爱泼斯坦刑事调查相关的档案，以配合国会上月通过的披露法案。该法案要求司法部于12月19日前公开所有相关文件，但容许为保护受害人而作局部删减。该法案获民主、共和两党支持，尽管特朗普曾表示反对。

美司法部再发现逾百万份潜在爱泼斯坦文件。美联社

不过，至今公开的文件大量内容被涂黑，引起部分共和党人不满，亦未能平息围绕爱泼斯坦案件的政治争议。有分析指出，事件可能对共和党在2026年中期选举前的选情构成压力。

司法部在社交平台发声明表示，现有律师团队正「全天候」审查文件，并进行法律要求的删减工作，以保障受害人权益。「由于文件数量极其庞大，整个过程可能仍需数周时间完成。」

爱泼斯坦于2019年在狱中死亡，案件多年来持续引发社会及政治争议，涉及多名政商名流，其相关文件的披露进度一直备受关注。