Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

美司法部再发现逾百万份潜在爱泼斯坦文件 公开或再延数周

即时国际
更新时间：07:49 2025-12-25 HKT
发布时间：07:49 2025-12-25 HKT

美国司法部表示，当局再发现超过100万份可能与已故「富豪淫媒」爱泼斯坦（Jeffrey Epstein）有关的文件，需时进行审查及删减敏感内容，意味相关档案的全面公开将进一步延迟数周。

司法部指出，该批新增文件由联邦调查局（FBI）及纽约曼哈顿联邦检察官办公室发现，但未有交代具体发现时间及方式。当局强调，为保障受害人私隐，必须依法对文件进行删减处理。

总统特朗普政府早前开始公开与爱泼斯坦刑事调查相关的档案，以配合国会上月通过的披露法案。该法案要求司法部于12月19日前公开所有相关文件，但容许为保护受害人而作局部删减。该法案获民主、共和两党支持，尽管特朗普曾表示反对。

美司法部再发现逾百万份潜在爱泼斯坦文件。美联社
美司法部再发现逾百万份潜在爱泼斯坦文件。美联社

不过，至今公开的文件大量内容被涂黑，引起部分共和党人不满，亦未能平息围绕爱泼斯坦案件的政治争议。有分析指出，事件可能对共和党在2026年中期选举前的选情构成压力。

司法部在社交平台发声明表示，现有律师团队正「全天候」审查文件，并进行法律要求的删减工作，以保障受害人权益。「由于文件数量极其庞大，整个过程可能仍需数周时间完成。」

爱泼斯坦于2019年在狱中死亡，案件多年来持续引发社会及政治争议，涉及多名政商名流，其相关文件的披露进度一直备受关注。

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
洪天明老婆周家蔚宣布离开香港 举家决定做一事：真的好辛苦 近年屡传婚变
洪天明老婆周家蔚宣布离开香港 举家决定做一事：真的好辛苦 近年屡传婚变
影视圈
17小时前
港漂留港叹孤单又贵租 博士生花200万读书 起薪仅2万 「月入5万才敢扎根」｜2025年回顾
港漂留港叹孤单又贵租 博士生花200万读书 起薪仅2万 「月入5万才敢扎根」｜2025年回顾
投资理财
2025-12-24 06:00 HKT
Gigi炎明熹离巢TVB后首开演唱会 刘德华容祖儿杨千嬅等力撑 TVB视帝现身观众席
Gigi炎明熹离巢TVB后首开演唱会 刘德华容祖儿杨千嬅等力撑 TVB视帝现身观众席
影视圈
10小时前
娱乐公司已婚高层花亿元包养知名男星？不伦恋露骨私讯对话曝光：我可以帮你产生更多精子
娱乐公司已婚高层花亿元包养知名男星？不伦恋露骨私讯对话曝光：我可以帮你产生更多精子
影视圈
9小时前
前TVB金牌主持49岁前妻状态更胜从前 狠斩18年婚姻做单亲妈 曾传恋上保险界猛人
前TVB金牌主持49岁前妻状态更胜从前 狠斩18年婚姻做单亲妈 曾传恋上保险界猛人
影视圈
15小时前
星岛申诉王 | 台湾遗体修复师 义助宏福苑遇难者 家属表谢意：让亲人完整地走最后一程
05:55
星岛申诉王 | 台湾遗体修复师 义助宏福苑遇难者 家属表谢意：让亲人完整地走最后一程
申诉热话
17小时前
男星豪门旧爱于柬埔寨狼狈被捕！涉做淫媒、吸毒 传与中国富商拍拖兼怀孕
男星豪门旧爱于柬埔寨狼狈被捕！涉做淫媒、吸毒 传与中国富商拍拖兼怀孕
影视圈
8小时前
台北随机伤人案︱张文计划圣诞节施袭？ 两原因或被迫提早行动
台北随机伤人案︱张文计划圣诞节施袭？ 事前欲订潘晓颖命案事发酒店
两岸热话
15小时前
58岁男星患血癌半年状态曝光 生日照泄身形消瘦 罕谈治疗进度
58岁男星患血癌半年状态曝光 生日照泄身形消瘦 罕谈治疗进度
影视圈
11小时前
刘嘉玲堡垒级豪宅迎圣诞节 名牌奢侈品装饰巨型圣诞树 屋内迷宫式间格大公开
刘嘉玲堡垒级豪宅迎圣诞节 名牌奢侈品装饰巨型圣诞树 屋内迷宫式间格大公开
影视圈
14小时前