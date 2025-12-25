美国对欧洲5人实施签证禁令 欧盟、法德齐声谴责

美国于周二对5名欧洲公民实施签证禁令，包括法国前欧盟委员、数码服务法（DSA）主要推手之一布雷东（Thierry Breton），华府指控相关人士打击网上仇恨言论及虚假资讯时，实际上「审查言论自由」，并透过繁复监管不公平针对美国科技巨头，事件引发欧盟、法国及德国强烈不满。

欧盟委员会发言人表示，欧方「强烈谴责美国的决定」，强调言论自由是欧洲的基本权利，亦是与美国共同秉持的核心价值。发言人指出，欧盟将向华府寻求解释，并保留「迅速而果断回应」的权利。

法国总统马克龙亦就事件发声，指已与布雷东通话，感谢其为欧洲所作贡献，强调法国会捍卫欧洲自主与公民自由。

德国司法部则表示，两名遭制裁的德国公民获得政府「全力支持与声援」，形容美方行动「不可接受」，并指出打击非法网络仇恨言论属德国及欧洲的宪法秩序范畴，「不是由华盛顿来决定」。

被制裁人士除布雷东外，还包括英国「反数码仇恨中心」行政总裁艾哈迈德（Imran Ahmed）、德国非牟利组织HateAid的两名高层，以及全球虚假资讯指数（GDI）共同创办人之一。

布雷东在社交平台X发文反问：「麦卡锡式的猎巫行动回来了吗？」他曾是欧盟《数码服务法》的主要设计者，该法要求科技平台加强打击仇恨言论、儿童性侵内容及非法资讯，但一直遭特朗普政府批评，指其限制言论自由，并针对美国企业。

早前公布的美国国安战略文件，已警告欧洲正面临「文明消失」风险，并批评其防务、移民及监管政策。相关言论亦促使欧洲多国重新审视对美国科技及防务依赖。