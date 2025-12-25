Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

长崎核爆受害者团体抗议「日本拥核」言论　促政府坚守无核三原则

即时国际
更新时间：00:35 2025-12-25 HKT
发布时间：00:35 2025-12-25 HKT

日本长崎多个核爆受害者团体周二（24日）举行记者会，抗议日本首相官邸一名高级官员早前有关「日本应拥有核武器」的言论，形容相关说法不可接受，并呼吁政府坚守「无核三原则」。

据日本共同社报道，长崎4个核爆受害者团体代表当日发表联合声明指出，「日本拥核论」是践踏核爆受害者在苦难中走过的近80年历程，不可接受。声明呼吁日本政府坚持不制造、不持有、不引进核武器的无核三原则，并检讨依赖核威慑的安全保障政策。

长崎核爆受害者团体抗议「日本拥核」言论　促政府坚守无核三原则。路透社资料图片
长崎核爆受害者团体抗议「日本拥核」言论　促政府坚守无核三原则。路透社资料图片

长崎县和平运动中心核爆受害者联络协议会负责人川副忠子表示，有关言论可能令日本成为被国际社会疏远的国家，要求日本首相高市早苗摒弃「日本拥核论」主张。另一受害者团体负责人田中重光则强调，绝不容许日本成为核武器的加害国，必须及早遏止相关趋势。

相关新闻：匿名日官提拥核武 官方重申坚持非核三原则

报道指出，日本首相官邸一名负责安全保障政策的高官于本月18日公开声称「日本应拥有核武器」，言论一出即引发舆论及多方批评。

 

 

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
洪天明老婆周家蔚宣布离开香港 举家决定做一事：真的好辛苦 近年屡传婚变
洪天明老婆周家蔚宣布离开香港 举家决定做一事：真的好辛苦 近年屡传婚变
影视圈
11小时前
港漂留港叹孤单又贵租 博士生花200万读书 起薪仅2万 「月入5万才敢扎根」｜2025年回顾
港漂留港叹孤单又贵租 博士生花200万读书 起薪仅2万 「月入5万才敢扎根」｜2025年回顾
投资理财
19小时前
Gigi炎明熹离巢TVB后首开演唱会 刘德华容祖儿杨千嬅等力撑 TVB视帝现身观众席
Gigi炎明熹离巢TVB后首开演唱会 刘德华容祖儿杨千嬅等力撑 TVB视帝现身观众席
影视圈
4小时前
星岛申诉王 | 台湾遗体修复师 义助宏福苑遇难者 家属表谢意：让亲人完整地走最后一程
05:55
星岛申诉王 | 台湾遗体修复师 义助宏福苑遇难者 家属表谢意：让亲人完整地走最后一程
申诉热话
11小时前
前TVB金牌主持49岁前妻状态更胜从前 狠斩18年婚姻做单亲妈 曾传恋上保险界猛人
前TVB金牌主持49岁前妻状态更胜从前 狠斩18年婚姻做单亲妈 曾传恋上保险界猛人
影视圈
9小时前
校长烧肉全线结业！1年内连执3间 曾推$88放题「反攻深圳」网民：呢个市道几努力都系难挨...
校长烧肉全线结业！1年内连执3间 曾推$88放题「反攻深圳」 网民：呢个市道几努力都系难挨…
饮食
10小时前
台北随机伤人案︱张文计划圣诞节施袭？ 两原因或被迫提早行动
台北随机伤人案︱张文计划圣诞节施袭？ 事前欲订潘晓颖命案事发酒店
两岸热话
9小时前
前《东张》女神弃6.7万政府工！做完政协入浸大任高级职位 曾拍百部剧集星运奇差
前《东张》女神弃6.7万政府工！做完政协入浸大任高级职位 曾拍百部剧集星运奇差
影视圈
10小时前
梁爱豁达面对人生最后阶段 上面收通告就拜拜 忆述亡子老泪纵横：生生死死都系我自己一个人！
梁爱豁达面对人生最后阶段 上面收通告就拜拜 忆述亡子老泪纵横：生生死死都系我自己一个人！
影视圈
16小时前
58岁男星患血癌半年状态曝光 生日照泄身形消瘦 罕谈治疗进度
58岁男星患血癌半年状态曝光 生日照泄身形消瘦 罕谈治疗进度
影视圈
5小时前