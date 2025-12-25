日本长崎多个核爆受害者团体周二（24日）举行记者会，抗议日本首相官邸一名高级官员早前有关「日本应拥有核武器」的言论，形容相关说法不可接受，并呼吁政府坚守「无核三原则」。

据日本共同社报道，长崎4个核爆受害者团体代表当日发表联合声明指出，「日本拥核论」是践踏核爆受害者在苦难中走过的近80年历程，不可接受。声明呼吁日本政府坚持不制造、不持有、不引进核武器的无核三原则，并检讨依赖核威慑的安全保障政策。

长崎核爆受害者团体抗议「日本拥核」言论 促政府坚守无核三原则。路透社资料图片

长崎县和平运动中心核爆受害者联络协议会负责人川副忠子表示，有关言论可能令日本成为被国际社会疏远的国家，要求日本首相高市早苗摒弃「日本拥核论」主张。另一受害者团体负责人田中重光则强调，绝不容许日本成为核武器的加害国，必须及早遏止相关趋势。

报道指出，日本首相官邸一名负责安全保障政策的高官于本月18日公开声称「日本应拥有核武器」，言论一出即引发舆论及多方批评。