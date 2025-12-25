Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

印度护士敲错酒店房门 遭3男拖入房内施暴 警方拘捕疑犯

即时国际
更新时间：00:10 2025-12-25 HKT
发布时间：00:10 2025-12-25 HKT

印度马哈拉施特拉邦发生涉嫌性侵案件，一名30岁护士疑因误敲酒店房门，被3名陌生男子拖入房内并轮奸。警方其后拘捕3名涉案男子，案件正进一步调查。

女事主记错房号惨遭强暴

当地警方表示，事主为一名私人医院护士，亦为已婚并育有一名子女。事发于上周三（17日）晚上约11时至上周四（18日）凌晨3时之间，事主到酒店探访友人时，误将房号205当成友人所住的105房，敲门后遭房内3名男子强行拉入。

警方指，事主其后被迫饮酒并遭性侵，其间成功在凌晨时分打开房门逃出并求救。警方接报后展开追查，约3小时后拘捕3名疑犯。

警方初步调查指，3名疑犯为朋友关系，当时正在酒店房内饮酒，疑趁事主误闯房间之际犯案。被捕3人分别为27岁的甘沙姆・拉索德（Ghanshyam Rathod）、27岁的基兰・拉索德（Kiran Rathod），两人兄弟关系，以及25岁的里希凯什・查万（Rishikesh Chavan）。

警方表示，两名拉索德为银行收数人员，查万为学生，案件已按涉嫌轮奸等罪名立案调查。

