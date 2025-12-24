南韩总统办公室下周一正式迁回青瓦台

总统办公室发言人表示，悬挂在首尔龙山总统府的凤凰旗，将于本月29日零时降下，同一时间位于首尔钟路区的青瓦台将悬挂凤凰旗，总统室名称亦会正式改回「青瓦台」。凤凰旗是南韩国家元首的象征。

目前总统李在明的办公室尚未迁回青瓦台。据报，总统李在明在青瓦台的官邸仍处于修葺阶段，要到明年上半年才完成，所以他暂时需要由现时在汉南洞的寓所通勤到青瓦台办公。

不过，部分秘书室人员已提早迁入青瓦台办公。而记者办公室和新闻发布厅所在的春秋馆，周一（22日）已举行记者会，是约三年半以来首次。

总统室并决定将工作标志改回青瓦台时期的版本，并在官网、各种办公摆设和印刷品，以及职员名片上，统一使用新标志。

青瓦台主要由拥有标志性青蓝色屋顶的主楼，与民馆办公大楼、迎宾馆以及春秋馆等组成。为方便与其他官员保持密切沟通，李在明决定将办公室设置在与民1馆，与另外三名高级官员，包括幕僚长、政策室长以及国家安全顾问，共处在同一座建筑物内，一改以往总统与官员分开办公的安排。

青瓦台自1948年起是南韩总统官邸和办公场所，直至2022年尹锡悦上台后，将总统办公室搬到龙山区。