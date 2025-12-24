两中国商人圭亚那遭持刀抢劫 一死一伤

两名中国公民在南美圭亚那（Guyane）的东伯比斯-科伦太因区被人持刀暴力抢劫，其中一人死亡，另外一人受伤。

死者是61岁的陈永平（Chen Yongping，音译，下同），另一名受害者则是32岁的程东荣（Cheng Dongrong），两人经营一家食品企业，生产和包装各种薯片。

一名疑犯被捕一在逃

案件发生在两人住所，当时他们刚回家停车，便遭两名男子持刀袭击，其中一名袭击者刺伤陈永平的腹部和大腿内侧，并攻击程东荣头部，另一名袭击者则抢走他们的手机和现金，总共价值3万多元人民币。

抢得财物后，两名攻击者步行向北边逃离。警方透过附近一间企业获得闭路电视画面，并成功拘捕其中一名疑犯，仍在追查另一名疑犯下落。