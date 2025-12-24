美打造「特朗普级」战舰组黄金舰队 配备高超音速导不只对付中国

美国总统特朗普周一宣布，将建造两艘「特朗普级」新型战舰，配备高超音速导弹，将是美军「最快、最大的战舰」，战斗力将比现有舰艇「强大百倍」。 这项计划最终将扩展至建造20至25艘新型战舰，为特朗普即将打造的「黄金舰队」重要组成部分。特朗普说：「这是用来对付所有人，不只中国」。

特朗普当天在佛州海湖庄园与国防部长赫格塞思、国务卿鲁比奥、海军部长费伦一同出席记者会，在会上展示标有「特朗普级」「无畏号」的新战舰海报。特朗普说，他已批准海军的一项计划，开始建造两艘「美国有史以来建造过的最大战斗舰」，作为「黄金舰队」一环，之后将很快再建造8艘，最终共拥有20至25艘新型战舰。

最终拥20至25艘新型战舰

特朗普说，这些战舰排水量将达3万吨至4万吨，配备高超音速武器、轨道炮、巡航导弹、激光武器，将成为海军舰队的旗舰。

费伦称，「特朗普级战舰」将成为「世界上最大、最致命、功能最全面、外观最精美」的战舰，而且零部件将在全美各州生产。 他说，这些战舰不仅配备美国军舰历来「最大火炮」，还将搭载可携核弹头的海射巡航导弹。

特朗普说首舰命名为「无畏号」（USS Defiant），工期约为两年半。他说这些战舰将在美国本土建造，但他也提到与其他国家合作，不过未透露会否有外国参与实际建造。国防部（战争部）发声明说，新型战舰目前处于设计阶段，目标是在30年代初建成首艘「无畏号」战舰。

特朗普还说，「我们目前还在建造3艘大型航空母舰」，并将建造12至15艘全新的潜艇。 他说，除了新型战舰外，「黄金舰队」还规划增加其他军舰类型数量，包括海军先前宣布体积较小、机动性更高的巡防舰。

当被问到新战舰是否为应对中国之用，特朗普答道：「这是用来对付所有人，不只中国。」美国海军研究协会新闻（USNI News）报道，据他们审阅海军资料发现，特朗普级战舰将是排水量超过3.5万吨的大舰，是美军现役伯克（Arleigh Burke）级神盾驱逐舰（排水量约9000吨）3倍有余，也比朱姆沃尔特（Zumwalt）级驱逐舰大上一倍。

特朗普对展现海权已近乎执念，屡次抱怨美军军舰外观锈迹斑斑。这回将战舰命名「特朗普级」，也打破美国海军航空母舰用总统命名、战斗舰以州命名的传统惯例。

专家：不符当代海军趋势

《华盛顿邮报》引述战略及国际研究中心（CSIS）高级研究员坎西恩表示，他怀疑「特朗普级」战舰是否真会下水，因为硕大身形将使战舰具备与其他大型水面舰相同弱点；当代美国海军的趋势是强调小型、分散式舰队，以应对大量导弹、无人机作战等新兴威胁。

坎西恩直言，这种战舰会引起大量讨论，「但它永远不会出海。要研发一艘如此巨大、且与现有概念截然不同的战舰，至少需要4至5年，甚至6年」；此外目前一艘美军驱逐舰造价约为28亿美元，坎西恩估计「特朗普级」若真的开建，每艘成本恐高达100亿至120亿美元。

海军即使能够将「特朗普级」战舰投入使用，是否能够抵御中国解放军的大型无人潜航器、中程弹道导弹等武器的攻击也是一大疑问。解放军的东风-26导弹有「航母杀手」之称，而9月北京阅兵时便展示了多具无人潜航器。

据美国国会辖下政府问责局（GAO）的报告，美国造船产业处于「长期急救状态」，建造、维修与供应链等诸多环节都有缺陷，如今又要投入战斗舰计划势必再掀争议。