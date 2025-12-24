Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

利比亚陆军总参谋长土耳其空难亡 专机失联前曾要求紧急降落

即时国际
更新时间：05:42 2025-12-24 HKT
发布时间：05:42 2025-12-24 HKT

利比亚总理表示，利比亚陆军总参谋长穆罕默德・哈达德（Mohammed Ali Ahmed al-Haddad）在土耳其一宗空难中丧生。

坠机前曾发出紧急降落请求

事发于周二（23日）晚上，一架载有哈达德及另外4人的「Falcon 50公务机」，由土耳其首都安卡拉起飞，原定飞往利比亚首都的黎波里。土耳其内政部长耶尔利卡亚（Ali Yerlikaya）在社交平台X表示，飞机于当地时间晚上8时52分（本港时间凌晨3时52分）失去联络，当时距离起飞约42分钟。

他指，涉事飞机在失联前曾发出紧急降落请求，其后残骸在安卡拉西南部、海马纳（Haymana）地区一个村庄附近被发现。当局已展开调查，正厘清事故原因，将会适时向公众交代最新进展。

哈达德（左）及其随行人员早前在土耳其，出席加强两国军事及安全合作的会谈。

利比亚方面，获国际承认的民族团结政府（GNU）总理德贝巴（Abdul Hamid Dbeibeh）证实哈达德及多名高级军事官员在事故中身亡，形容事件是国家的「重大损失」，并指遇难者「以真诚与奉献精神为国家服务」。

