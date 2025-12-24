Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

巴基斯坦警车遭炸弹及枪手伏击 5警身亡 塔利班承责

2025-12-24
2025-12-24

巴基斯坦西北部开伯尔－普什图省发生严重武装袭击事件，一辆警车遭炸弹袭击后再被枪手伏击，造成5名警方人员死亡。总理夏巴兹发声明强烈谴责事件，重申警方一直站在反恐最前线。

事发于当地星期二上午，地点为开伯尔－普什图省格勒格地区。警方表示，涉事警车先遭武装分子以简易爆炸装置（IED）引爆，其后枪手向警车猛烈开火，警方即时还击，双方驳火约一小时。事件中4名警员及一名司机殉职，另有多人受伤。

巴基斯坦总理夏巴兹发声明强烈谴责事件，重申警方一直站在反恐最前线。路透社

警方指出，在交火期间，安全部队击毙8名涉案武装分子。其后，部分武装分子纵火焚烧警车后逃离现场。当局已即时封锁事发区域，并展开大规模搜捕行动，以防再有袭击发生。

与巴基斯坦政府对抗近20年的伊斯兰武装组织巴基斯坦塔利班其后承认策动今次袭击。该组织近年频频在巴基斯坦西北地区发动袭击，安全形势再度恶化。

巴基斯坦总理夏巴兹对殉职警员致以哀悼，并向家属表达慰问，强调政府将继续全力打击恐怖主义。他表示，警方长期肩负守护国家安全的重任，为反恐付出沉重代价。

分析指出，今次袭击发生之际，巴基斯坦与邻国阿富汗关系持续紧张。伊斯兰堡方面指责有武装组织利用阿富汗境内策划袭击，导致境内暴力事件回升；阿富汗当局则否认相关指控，强调巴基斯坦的安全问题属内政范畴。

 

