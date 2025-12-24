Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

俄乌战争｜乌夜袭俄军基地毁两战机 遭30枚导弹逾600无人机反击酿3死

即时国际
更新时间：00:57 2025-12-24 HKT
发布时间：00:57 2025-12-24 HKT

俄乌战事持续胶着之际，乌克兰情报单位表示，其特种部队于12月下旬成功渗透俄罗斯西部利佩茨克（Lipetsk）附近一处军用空军基地，纵火焚毁两架俄军高价值苏恺-30（Su-30）战机，行动过程未被俄方察觉安全撤离。而据央视报道，俄军于23日向乌展开大规模反击，造成基辅等多区均有死伤。

乌军的夜袭行动发生于12月20日晚至21日凌晨，事前历时约两周搜集基地巡逻路线与警戒轮班资料，成功突破戒备森严的防护体系，潜入机库纵火。乌方最初指一架Su-30及一架Su-27被毁，其后更正为两架Su-30，尾号分别为「12红」及「82红」，单机造价估计合共高达约1亿美元。

分析指，Su-30属俄军重要多用途战机，常用于掩护远程打击、海上巡防及维持空域压制。

乌克兰利用长程无人机空袭遭俄军占领的克里米亚贝尔别克（Belbek）空军基地，击中两架Su-27战机并破坏控制塔设施。@angelshalagina
乌克兰利用长程无人机空袭遭俄军占领的克里米亚贝尔别克（Belbek）空军基地，击中两架Su-27战机并破坏控制塔设施。@angelshalagina
乌克兰利用长程无人机空袭遭俄军占领的克里米亚贝尔别克（Belbek）空军基地，击中两架Su-27战机并破坏控制塔设施。@angelshalagina
乌克兰利用长程无人机空袭遭俄军占领的克里米亚贝尔别克（Belbek）空军基地，击中两架Su-27战机并破坏控制塔设施。@angelshalagina

除利佩茨克行动外，乌克兰国家安全局同日亦确认，利用长程无人机空袭遭俄军占领的克里米亚贝尔别克（Belbek）空军基地，击中两架Su-27战机并破坏控制塔设施。其中一架战机据称正停放于滑行道、挂载实弹准备起飞，行动直接冲击俄军在黑海及乌南地区的快速反应能力。

不过，其后乌克兰遭到俄方猛烈反攻。据央视新闻消息，乌克兰总统泽连斯基23日在其官方社交平台发文称，俄罗斯当天出动30多枚导弹和超过650架无人机，对乌克兰至少13个州发动大规模袭击，虽大部分来袭目标被拦截，仍造成至少3人死亡（包括一名儿童）及能源基建受损，多地实施紧急停电措施。

乌方指出，俄军针对核电站供电及输电设施的攻击，已违反核安全原则，进一步加剧民生与能源压力。首都基辅及赫梅利尼茨基、敖德萨等地均录得人命伤亡与设施损毁。

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
本周后期深圳最低气温将降至12℃，还伴有降雨。 新华社资料图
北上注意｜冷空气将南下广东 深圳将迎降雨降温「双暴击」
即时中国
14小时前
张文父母下跪道歉，称儿子造成无法弥补的伤害。 中时
01:46
台北随机伤人案｜张文遗体今解剖厘清死因 父母现身下跪道歉
两岸热话
8小时前
「最强小三」突搬离15万月租山顶豪宅 内部奢华装潢逐格睇 主人房内藏不能出镜的东西变禁地
「最强小三」突搬离15万月租山顶豪宅 内部奢华装潢逐格睇 主人房内藏不能出镜的东西变禁地
影视圈
8小时前
前TVB「御用情妇」神隐多年终现身 嫁富二代老公淡出做少奶奶 状态曝光散发无限女人味
前TVB「御用情妇」神隐多年终现身 嫁富二代老公淡出做少奶奶 状态曝光散发无限女人味
影视圈
5小时前
64岁黄日华终走出丧妻阴霾？任达华惊爆黄日华挞着关宝慧 细数拍拖细节 ：快有结果
64岁黄日华终走出丧妻阴霾？任达华惊爆黄日华挞着关宝慧 细数拍拖细节 ：快有结果
影视圈
9小时前
深水埗合益泰小食重开！火警后一度停业 驰名肠粉加价惹议 网民：帮手俾装修费
深水埗合益泰小食重开！火警后一度停业 驰名肠粉加价惹议 网民：帮手俾装修费
饮食
10小时前
前TVB「拜金花旦」转跑道 豪门梦碎淡出幕前吸金力强 生活奢华宽敞豪宅意外曝光
前TVB「拜金花旦」转跑道 豪门梦碎淡出幕前吸金力强 生活奢华宽敞豪宅意外曝光
影视圈
10小时前
酒楼黑白筷子藏「贫富暗号」？公筷黑定白爆热议 神解释揭潜规则｜Juicy叮
酒楼黑白筷子藏「贫富暗号」？公筷黑定白爆热议 神解释揭潜规则｜Juicy叮
时事热话
9小时前
房署大派神秘礼物？秀茂坪公屋居民收到超惊喜「今年竟然系…大！」 惹网民羡慕︰我条邨无
房署大派神秘礼物？秀茂坪公屋居民收到超惊喜「今年竟然系…大！」 惹网民羡慕︰我条邨无
生活百科
7小时前
月俾15K家用竟被闹「施舍」？港女揭父母真实收入 网民吓窒：当个女系ATM｜Juicy叮
月俾15K家用竟被闹「施舍」？港女揭父母真实收入 网民吓窒：当个女系ATM｜Juicy叮
时事热话
15小时前