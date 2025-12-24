俄乌战争｜乌夜袭俄军基地毁两战机 遭30枚导弹逾600无人机反击酿3死

俄乌战事持续胶着之际，乌克兰情报单位表示，其特种部队于12月下旬成功渗透俄罗斯西部利佩茨克（Lipetsk）附近一处军用空军基地，纵火焚毁两架俄军高价值苏恺-30（Su-30）战机，行动过程未被俄方察觉安全撤离。而据央视报道，俄军于23日向乌展开大规模反击，造成基辅等多区均有死伤。

乌军的夜袭行动发生于12月20日晚至21日凌晨，事前历时约两周搜集基地巡逻路线与警戒轮班资料，成功突破戒备森严的防护体系，潜入机库纵火。乌方最初指一架Su-30及一架Su-27被毁，其后更正为两架Su-30，尾号分别为「12红」及「82红」，单机造价估计合共高达约1亿美元。

分析指，Su-30属俄军重要多用途战机，常用于掩护远程打击、海上巡防及维持空域压制。

除利佩茨克行动外，乌克兰国家安全局同日亦确认，利用长程无人机空袭遭俄军占领的克里米亚贝尔别克（Belbek）空军基地，击中两架Su-27战机并破坏控制塔设施。其中一架战机据称正停放于滑行道、挂载实弹准备起飞，行动直接冲击俄军在黑海及乌南地区的快速反应能力。

不过，其后乌克兰遭到俄方猛烈反攻。据央视新闻消息，乌克兰总统泽连斯基23日在其官方社交平台发文称，俄罗斯当天出动30多枚导弹和超过650架无人机，对乌克兰至少13个州发动大规模袭击，虽大部分来袭目标被拦截，仍造成至少3人死亡（包括一名儿童）及能源基建受损，多地实施紧急停电措施。

乌方指出，俄军针对核电站供电及输电设施的攻击，已违反核安全原则，进一步加剧民生与能源压力。首都基辅及赫梅利尼茨基、敖德萨等地均录得人命伤亡与设施损毁。