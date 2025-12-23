日本上皇明仁92岁生日 成历代最长寿日皇
发布时间：16:50 2025-12-23 HKT
日本上皇明仁今天迎来92岁生辰。日媒指，明仁是有纪录以来，历代最长寿的日皇。
共同社报道，据宫内厅介绍，今年正值战后80周年，上皇关注天皇夫妇赴硫黄岛、冲绳、广岛和长崎悼念战殁者之行，并观看了介绍逐渐被遗忘的「战争历史」的电视节目等，回顾了之前的大战。健康方面，上皇5月被诊断为「无症状心肌缺血」，已开始新的药物治疗。据悉目前症状处于相对稳定状态。
明仁今年5月曾住院接受详细的心脏检查，并被诊断出「无症状性心肌缺血」，后来为了治疗心脏与使用新药物曾于7月住院。
宫内厅表示，明仁的症状相对较稳定，在不造成心脏负荷的情况下，每天都会与美智子散步，持续从事避免肌力流失的运动。
另外，明仁目前每周会前往皇居（皇宫）内生物学研究所两次，参加线上「鱼类分类研究会」等活动，持续从事被他视为毕生志业的𫚥虎鱼研究。
上皇夫妇今年出席的活动，包含9月参加庆祝孙子悠仁成年的晚宴，以及10月下榻在神奈川县的叶山御用邸（别墅）期间与当地人交流。
明仁今天将在住处，接受日皇夫妇以及孙女爱子内亲王等家人的祝贺。
