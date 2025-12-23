加拿大圣诞老人「劫富济贫」 闯超市抢食物放圣诞树下任人拿

加拿大蒙特利尔一间连锁超市近日遭到一群装扮成圣诞老人的蒙面人闯入洗劫，他们在众目睽睽下推著购物车「扫货」，抢走价值约3000美元（约2.3万港元）的食物，并将这些食物放在圣诞树下给民众自行取用。

案发于上周一（15日）晚9时15分左右，现场是Plateau-Mont-Royal区Laurier大道靠近Chambord街的Metro超市。蒙特利尔警方接报，指有多名蒙面人扮成圣诞老人和小精灵，闯入Metro超市，大肆搜刮食物，并把食物放进推手推车里，不付钱就推走。随后，一个名为「小巷里的罗宾汉」（Robins des ruelles）组织承认责任。

小巷罗宾汉组织认责

他们将抢来的食物堆放在蒙特利尔东区一处广场的圣诞树下，让当地民众自行取用，剩余物资则送往各处社区雪柜，供有需要的人取用。该团体形容这是一场「大规模的食品募捐活动」，目的是抗议各大超市利用通胀为借口，变相抬高民生必需品价格。

抗议大企业藉通胀抬高物价

该组织发文批评少数大企业正将普罗大众的基本需求当作人质，这才是真正的窃盗，形容他们才是真正的强盗。虽然网上对此举反应大多趋向正面，甚至有网民大赞其为民出气，但Metro发言人严正反驳，强调不论动机为何，违法窃盗就是犯罪行为；并表示，2025年已向食物银行捐助超过100万美元（约780万港元），并非如抗议者所言对社会毫无贡献。

蒙特利尔警方已介入调查，全面翻查闭路电视画面，以调查事发经过，并追踪这群「圣诞大盗」的行踪。迄今尚未有任何嫌犯被捕。