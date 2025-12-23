欧洲美女公主独自驾机创历史 西班牙王储完成空军首次单飞

20岁西班牙女王储、有欧洲最美公主之称的蕾奥诺公主（Princess Leonor）成功创造历史，今年9月以空军少尉身分进入空军学院，历经4个月密集训练后，上周四（18日）正式驾驶训练用的Pilatus PC-21教练机，完成首次单独飞行，为将来成为三军统帅做好准备。

西班牙王室近日公开一系列官方图片，可见蕾奥诺身穿全套飞行装备，包括重达7公斤、用于抵抗高G力的抗荷服，在起飞前亲自签署飞机技术纪录簿，并仔细检查机身。完成任务后，她与同袍一同庆祝，脸上难掩喜悦神情，也正式获颁象征飞行资格的「飞行之翼」。

为担任三军统帅作准备

蕾奥诺为了达成单飞资格，心须在穆尔西亚圣哈维尔空军学院通过完整的理论课程、飞行模拟器操作，以及多次与教官同乘的训练飞行，确保能独立完成所有标准程序。

而训练内容涵盖飞行前简报、航线规划、检查机体状况、起飞与降落流程等，最终才获准进行俗称「放飞」的单飞任务。

军校受训4个月

除了飞行训练，蕾奥诺的课程也包含海上求生演练、直升机跳海训练、防护装备操作，以及全面认识空军与太空军组织的运作。她也参与学校传统仪式，包括在飞行员主保圣人「洛雷托圣母」庆典期间举行的宣誓与升旗活动，高度融入军校生活。

西班牙媒体《HOLA》指出，成功缔造历史的蕾奥诺，目前正在军事训练的第3阶段，早前已完成陆军及海军训练。随著学期结束，她暂时返回马德里的萨苏埃拉宫，与家人共度圣诞假期。