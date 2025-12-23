法国里昂附近化工厂爆炸酿4伤 其中3人重伤 当局启动紧急应变机制

法国东南部里昂东部罗讷省（Rhône）一间被列为高风险级别的化工厂，周一（22日）下午发生爆炸，至少造成4人受伤，其中3人伤势严重。当局已启动法国重大事故应变机制（Plan Orsec），事故现场火势仍未完全扑灭。

法国罗讷省政府向法新社表示，爆炸发生于Elkem Silicones化工厂。该厂主要生产矽基材料，属高风险级别设施。受伤者均为厂内员工，其中3人伤势严重。

省政府指出，初步调查显示，爆炸可能与氢气有关。据《巴黎人报》引述消防部门消息，爆炸发生在厂内一个实验室，并引发面积约600平方米建筑物起火，火势至今仍在处理中。当局强调，目前「未发现对公众构成毒性风险」。不过，为确保安全，警方已在工厂周边设立约1,700米的安全封锁范围。

法国东南部一间化工厂内一个实验室发生爆炸。法新社

罗讷省政府表示，共派出84名消防员及32辆消防及救援车辆到场应对事故。网上流传的影片显示，事故现场冒出大量黑烟，邻近快速公路清晰可见。受事件影响，位于工厂附近的A7高速公路已按省政府指示暂时封闭，以配合救援及安全部署。

此外，当局透过法国紧急警示系统向事发地区居民发出通知，要求他们在救援期间留在室内暂时避险。