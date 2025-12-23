Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

法国里昂附近化工厂爆炸酿4伤 其中3人重伤 当局启动紧急应变机制

即时国际
更新时间：05:12 2025-12-23 HKT
发布时间：05:12 2025-12-23 HKT

法国东南部里昂东部罗讷省（Rhône）一间被列为高风险级别的化工厂，周一（22日）下午发生爆炸，至少造成4人受伤，其中3人伤势严重。当局已启动法国重大事故应变机制（Plan Orsec），事故现场火势仍未完全扑灭。

法国罗讷省政府向法新社表示，爆炸发生于Elkem Silicones化工厂。该厂主要生产矽基材料，属高风险级别设施。受伤者均为厂内员工，其中3人伤势严重。

省政府指出，初步调查显示，爆炸可能与氢气有关。据《巴黎人报》引述消防部门消息，爆炸发生在厂内一个实验室，并引发面积约600平方米建筑物起火，火势至今仍在处理中。当局强调，目前「未发现对公众构成毒性风险」。不过，为确保安全，警方已在工厂周边设立约1,700米的安全封锁范围。

法国东南部一间化工厂内一个实验室发生爆炸。法新社
法国东南部一间化工厂内一个实验室发生爆炸。法新社

罗讷省政府表示，共派出84名消防员及32辆消防及救援车辆到场应对事故。网上流传的影片显示，事故现场冒出大量黑烟，邻近快速公路清晰可见。受事件影响，位于工厂附近的A7高速公路已按省政府指示暂时封闭，以配合救援及安全部署。

此外，当局透过法国紧急警示系统向事发地区居民发出通知，要求他们在救援期间留在室内暂时避险。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
中年好声音4丨「长明灯」肥妈再惹争议 被周国丰暗寸火药味浓 网民：周SIR真系够姜
中年好声音4丨「长明灯」肥妈再惹争议 被周国丰暗寸火药味浓 网民：周SIR真系够姜
影视圈
14小时前
五月天阿信演唱会堕台手部溅血 惊吓画面曝光观众尖叫 言承旭反应迅速冲往台边
五月天阿信演唱会堕台手部溅血 惊吓画面曝光观众尖叫 言承旭反应迅速冲往台边
影视圈
7小时前
连锁酒楼午市大特价 乳鸽$18／$198虾伊面+4款点心／长者茶位$2！网民大赞：平过去茶记
连锁酒楼午市大特价 乳鸽$18／$198虾伊面+4款点心／长者茶位$2！网民大赞：平过去茶记
饮食
16小时前
连锁快餐店快闪优惠！早午茶晚市套餐$29起 焗猪扒饭/烧鸡髀/烧味米线 圣诞新年限定
连锁快餐店快闪优惠！早午茶晚市套餐$29起 焗猪扒饭/烧鸡髀/烧味米线 圣诞新年限定
饮食
12小时前
吴家乐邓兆尊拍档被轰无能 曾效力「大台」转型后表现强差人意 制作人斥：只识向艺人擦鞋
吴家乐邓兆尊拍档被轰无能 曾效力「大台」转型后表现强差人意 制作人斥：只识向艺人擦鞋
影视圈
7小时前
连锁包点店长者优惠｜$15叹下午茶珍珠馄饨汤+豆浆！乐悠咭持有人专享
连锁包点店长者优惠｜$15叹下午茶珍珠馄饨汤+豆浆！乐悠咭持有人专享
饮食
12小时前
视后胡定欣新婚豪宅曝光 摆2米巨型圣诞树绰绰有余 装修简约有品味尽显低调奢华
视后胡定欣新婚豪宅曝光 摆2米巨型圣诞树绰绰有余 装修简约有品味尽显低调奢华
影视圈
16小时前
75岁前《爱回家》男星「人间蒸发」2个月  受病魔折磨变口窒气弱  早月曾入ICU跟死神搏斗
01:14
75岁前《爱回家》男星「人间蒸发」2个月  受病魔折磨变口窒气弱  早月曾入ICU跟死神搏斗
影视圈
15小时前
TVB上位小花庄子璇样貌再进化？惊变V面大眼「韩妹样」 网民：完全认唔出
TVB上位小花庄子璇样貌再进化？惊变V面大眼「韩妹样」 网民：完全认唔出
影视圈
10小时前
78岁林子祥颈上现「离奇状况」  进食精神涣散跟唔切老婆  状态直线下滑令人担忧
78岁林子祥颈上现「离奇状况」  进食精神涣散跟唔切老婆  状态直线下滑令人担忧
影视圈
2025-12-21 22:00 HKT