数码时代｜丹麦邮政月底送出最后一封信 结束400年历史

丹麦邮政服务（PostNord）将于12月30日投递最后一封信件，正式结束延续超过400年信件投递传统。

裁员1500人

丹麦邮政服务此前公开宣布停止送信安排，并将在丹麦裁员1500人，拆除1500个红色邮筒，借此应对丹麦社会迅速发展的数字化趋势。

本月初，承载丹麦历史的独特红色邮筒已开始拍卖，仅3小时就售出1000个。状况良好的邮筒每个售价2000丹麦克朗（约2440港元），稍有磨损的邮筒每个售价1500丹麦克朗（约1830港元）。另有200个邮筒将于明年1月拍卖。

自1624年以来，丹麦邮政一直负责当地信件递送工作，但踏入21世纪以后，信件数量下降了90%以上。

信件数量降9成

丹麦人未来仍然可以寄信，但需使用速递公司Dao。Dao计划于明年1月1日起扩大服务范围，并将信件递送量将从今年的约3000万封增加到8000万封。

根据丹麦法律，社会必须保留寄送信件方式，意味如果Dao未来停止送信服务，政府有义务指定其他公司来负责这项工作。