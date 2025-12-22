首尔大学惊爆集体作弊丑闻 全班考试成绩作废 学生：早知会出问题

南韩顶尖学府首尔大学期末考爆出大规模作弊丑闻，一门通识课程36名修读学生中，竟有近半数涉及作弊行为，校方因此宣布全班成绩无效。事件引发校内外关注，部分学生指作弊确实很容易，校方则表示将制定更严格的防作弊对策。

作弊事件涉及首尔大学自然科学学院开设的遥距通识课程，专为因服兵役休学的学生设计，授课及考试皆线上进行。

首尔大学是南韩顶尖学府。首尔大学官网图片

涉线上课程 存监管漏洞

为防范作弊，系统设计当学生在考试中若将画面切换到其他视窗时，会自动留下相关纪录，助教检查时，却发现近半数学生都有异常纪录。

由于系统仅能记录学生是否切换视窗，无法确认具体浏览内容，校方认为证据不足以进行惩处，最终决定将成绩无效处理，并改以作业取代期末考试。

参照上时段考生写好答案

首尔大学也表示，将研拟校级因应对策，加强线上考试监督机制。

事件曝光后引发热议，部分学生直言「早就预料会出问题」。有学生在校内论坛SNU Life坦承，作弊确实很容易，他曾经在考试时遇到不会的问题，苦恼之中按了好几次上一页，结果出现上个时段考试的人写好的答案，就参考对方的答案作答。

此留言引起其他学生热烈讨论，并反映线上考试存在的监考漏洞。

