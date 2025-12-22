Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

福岛核灾将满15年 日本准备重启全球最大核电厂

更新时间：10:41 2025-12-22 HKT
发布时间：10:41 2025-12-22 HKT

2011年东京电力公司旗下福岛核电厂核灾即将届满15周年，日本准备重启全球最大核电厂、新潟县柏崎刈羽核电厂，计划明年1月20日重新启用6号发电机组。这将是自福岛核灾以来，日本逐步恢复核能发展过程中的里程碑。

新潟县议会周一（22日）将对县知事花角英世进行信任表决，花角英世11月下旬宣布将批准重启当地柏崎刈羽核电厂，周一的表决是对花角英世支持重启核电厂进行信任投票，这将是柏崎刈羽核电厂重启的最后一道关卡。
 

柏崎刈羽核电厂位于东京西北方220公里处。路透社
柏崎刈羽核电厂设有监测辐射数据设施。路透社
新潟县有团骿反对重启柏崎刈羽核电厂。路透社
首座发电机组拟明年1月重启

柏崎刈羽核电厂位于东京西北方220公里处，是2011年福岛核灾后，日本关闭的54座核反应炉的其中之一，当中仍可运作的核反应炉有33座，为了摆脱对进口化石燃料的依赖，日本至今已重启14座核反应炉，柏崎刈羽核电厂将是福岛核能电厂后，第一座由东京电力公司营运的核电厂。

东电发言人高田正胜表示：「我们致力于防止这类事故再度发生，并确保新潟居民不会经历类似事故。」

若花角英世的信任投票通过，东电考虑于明年1月20日重启柏崎刈羽核电厂7座发电机组中的第一座，不过高田拒绝就重启时间置评。

将额外为东京提供2%电力

日本经济产业省先前预估，柏崎刈羽核电厂重启一座发电机组，将能额外对东京提供2%电力。目前日本60%至70%电力来自进口化石燃料，10月上任的首相高市早苗支持重启核电，以强化能源安全及应对进口燃料成本。

日本去年在进口液化天然气及煤炭的支出高达10.7万亿日圆（约4914.7亿港元），占进口总额的10%，尽管日本人口持续下降，但碍于AI资料中心蓬勃发展，日本预估未来10年的能源需求将持续增加。

为了应付电力需求及实践脱碳承诺，日本已设定目标，预计到2040年，核能发电将占总电力的20%。能源顾问公司Wood Mackenzie亚太区副主席Joshua Ngu表示，大众对重启柏崎刈羽核电厂的接受度，将是日本实现上述目标的「重要里程碑」。

面临新潟居民反对

不过，不少新潟县当地居民仍对重启核电厂感到忧心，10月民调显示，高达6成受访者认为还不是重启核电厂的时候，将近7成担忧由东电负责运作核电厂。

52岁县民尾贺绫子是福岛核灾受灾户，她的家就在辐射隔离区内，311后她搬到新潟定居，除了农民身分，也成了反核人士，如今她也加入抗议重启柏崎刈羽核电厂。她到现在仍会经历类似创伤后压力症候群的后遗症，指「我们亲身经历核事故风险，无法忽视它」。

