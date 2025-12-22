法国爱丽舍宫惊爆盗窃案 管家涉监守自盗 转售拍卖网站图利

法国总统官邸爱丽舍宫近日惊爆盗窃案，一名负责银器管理的管家涉嫌盗取多件银制餐具与摆设，总值高达4万欧罗（逾36万港元）。巴黎检方表示，共有3人涉案，除了爱丽舍宫管家外，另外2名男子已被拘捕并起诉。

爱丽舍宫证实，一名银器管家近日因涉嫌窃取大量银制餐具与餐桌用品遭到警方拘留。失窃物品由爱丽舍宫首席管家通报，初估损失金额介乎1.5万至4万欧罗。

调查指出，部分失窃物品原由法国国家级工坊「塞夫尔国家瓷器制造厂」（Sevres Manufactory）供应。该工坊人员在网络拍卖平台上发现多件疑似来自爱丽舍宫的物品，随后向警方通报。警方进一步盘查官邸人员后，将调查重点锁定其中一名银器管家，其库存纪录显示存在异常，甚至疑似为未来窃盗行为预作准备。

警方发现，该名管家与一家专门经营线上拍卖与餐具买卖公司的负责人交往密切。调查人员在其使用的二手交易平台帐号中，查获印有「法国空军」字样的餐盘，以及标示为「塞夫勒制造」的烟灰缸，这类物品并未对一般民众公开发售。

100件总统官邸物品被盗

警方随后在嫌犯的个人置物柜、车辆及住处查获约100件物品，包括铜制锅具、塞夫勒瓷器、法国艺术家雷内．拉利克（René Lalique）的雕像，以及巴卡拉水晶香槟杯等高价物件。相关失物已全数归还爱丽舍宫。

警方于上周二（16日）拘捕该名银器管家及其伴侣，并另行确认一名涉嫌收受赃物者。3名嫌犯于上周四（18日）出庭，定于明年2月26日受审，遭控共同窃取列属国家文化资产的动产，以及加重处理赃物罪名。相关罪行最高可判囚10年，罚款15万欧罗（136万港元）。