Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

俄外交部否认与南韩秘谈朝鲜核问题 指有关报道意图破坏俄朝关系

即时国际
更新时间：07:30 2025-12-22 HKT
发布时间：07:30 2025-12-22 HKT

俄罗斯外交部否认曾与南韩就朝鲜半岛核问题进行秘密磋商，并批评有关报道歪曲事实，意图破坏俄朝关系。

俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃（Maria Zakharova）周六（21日）发声明表示，俄方从未与南韩讨论任何可能影响朝韩关系的问题，「更遑论朝鲜半岛核问题」。

扎哈罗娃指出，早前到访莫斯科的南韩外交部代表团，是应俄罗斯学术界邀请进行工作访问。她批评，有媒体刻意将相关行程包装成俄韩外交部闭门磋商，形容做法「拙劣」，目的是破坏俄罗斯与朝鲜之间的全面战略伙伴关系。

她强调，俄方在对朝合作问题上的立场一贯且原则坚定，不受外部政治因素影响，并基于两国的长期战略利益。俄罗斯将根据2024年6月与朝鲜签署的《全面战略伙伴关系条约》，继续推动双边关系发展，并指任何试图破坏俄朝关系的行为「都是徒劳的」。

韩联社等南韩媒体早前引述南韩外交消息人士报道，南韩外交部分管朝核问题的高级官员近日曾秘密访问莫斯科，并与俄罗斯外交部官员进行闭门磋商，就朝核问题等涉朝事务交换意见。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
55岁前「TVB金牌司仪」今年初破产  开班当导师重新出发  首开腔谈困境：于谷底徘徊
55岁前「TVB金牌司仪」今年初破产  开班当导师重新出发  首开腔谈困境：于谷底徘徊
影视圈
16小时前
古天乐冬至送暖！与多名艺人惊喜现身过渡屋 与大埔灾民食盆菜
古天乐冬至送暖！与多名艺人惊喜现身过渡屋 与大埔灾民食盆菜
社会
19小时前
苏民峰2026马年运程︱12生肖运势逐个睇！长者属马兔健康要小心 3个生肖旺桃花易脱单
苏民峰2026马年运程︱12生肖运势逐个睇！长者属马兔健康要小心 3个生肖旺桃花易脱单
生活百科
18小时前
「富贵港姐」认跟老公少做一件事 结婚2年新鲜感已过 靠虚拟搞掂未能完美
「富贵港姐」认跟老公少做一件事 结婚2年新鲜感已过 靠虚拟搞掂未能完美
影视圈
13小时前
昨日（20日），最后一辆经皇岗口岸验放通关的跨境货车从香港进入内地。
皇岗口岸︱最后跨境货车通关 货运通道完成历史使命︱36年珍贵照片
即时中国
18小时前
78岁林子祥颈上现「离奇状况」  进食精神涣散跟唔切老婆  状态直线下滑令人担忧
78岁林子祥颈上现「离奇状况」  进食精神涣散跟唔切老婆  状态直线下滑令人担忧
影视圈
10小时前
考车牌︱元旦起禁考试车用「外挂」睇位 教车师傅爆行家出猫离谱玩烂规矩：考生势更易肥佬
社会
18小时前
蔡思贝两年冇拍剧罕剖白心声 疑受王浩信绯闻影响损内地人气 传获猛人照顾等嫁？
蔡思贝两年冇拍剧罕剖白心声 疑受王浩信绯闻影响损内地人气 传获猛人照顾等嫁？
影视圈
15小时前
连锁酒楼超值晚市优惠！$138有齐海鲜/烧味+小菜+炖汤+煲仔饭 加$28起转龙虾/白灼虾
连锁酒楼超值晚市优惠！$138有齐海鲜/烧味+小菜+炖汤+煲仔饭 加$28起转龙虾/白灼虾
饮食
21小时前
公屋男分享自己装修经验 跟足5个步骤重油墙身 厨厕天花吊顶买料500元搞掂
公屋男分享自己装修经验 跟足5个步骤重油墙身 厨厕天花吊顶买料500元搞掂｜Juicy叮
时事热话
19小时前