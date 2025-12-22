俄外交部否认与南韩秘谈朝鲜核问题 指有关报道意图破坏俄朝关系

俄罗斯外交部否认曾与南韩就朝鲜半岛核问题进行秘密磋商，并批评有关报道歪曲事实，意图破坏俄朝关系。

俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃（Maria Zakharova）周六（21日）发声明表示，俄方从未与南韩讨论任何可能影响朝韩关系的问题，「更遑论朝鲜半岛核问题」。

扎哈罗娃指出，早前到访莫斯科的南韩外交部代表团，是应俄罗斯学术界邀请进行工作访问。她批评，有媒体刻意将相关行程包装成俄韩外交部闭门磋商，形容做法「拙劣」，目的是破坏俄罗斯与朝鲜之间的全面战略伙伴关系。

她强调，俄方在对朝合作问题上的立场一贯且原则坚定，不受外部政治因素影响，并基于两国的长期战略利益。俄罗斯将根据2024年6月与朝鲜签署的《全面战略伙伴关系条约》，继续推动双边关系发展，并指任何试图破坏俄朝关系的行为「都是徒劳的」。

韩联社等南韩媒体早前引述南韩外交消息人士报道，南韩外交部分管朝核问题的高级官员近日曾秘密访问莫斯科，并与俄罗斯外交部官员进行闭门磋商，就朝核问题等涉朝事务交换意见。