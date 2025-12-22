据报美国委内瑞拉外海再拦截油轮 两周内第三宗 白宫未回应

据路透社及新华社引述美国官员报道，美国海岸防卫队周日于委内瑞拉外海的国际水域拦截一艘油轮并登船进行检查，为美方不足两周内第三次针对涉委内瑞拉石油运输船只的行动，亦是本周末第二宗同类行动。

路透社引述一名美国官员表示，涉事油轮属于受制裁的「影子船队」，被指协助委内瑞拉非法规避制裁，并悬挂虚假旗帜，已被法院下令扣押。官员以匿名方式向路透社透露，行动的具体位置及船只名称未有公开。彭博社报道称，被拦截的「贝拉1」号油轮悬挂巴拿马国旗，受到美国制裁。这艘油轮21日清晨在前往委内瑞拉装载货物途中遭遇美方登船检查。

英国海事风险管理公司Vanguard及一名美国海事安全消息人士指出，涉事油轮为「Bella 1」，一艘原油运输船，已被美国财政部列入制裁名单。根据TankerTrackers.com资料，该船周日接近委内瑞拉时并未装载原油。

白宫暂未回应有关行动的查询。美国总统特朗普上周宣布，将对所有受制裁、进出委内瑞拉的油轮实施「全面封锁」。其对委内瑞拉总统马杜罗的施压行动，除经济制裁外，亦包括加强区内军事部署，并在太平洋及加勒比海邻近委内瑞拉水域进行逾20次军事打击，造成至少100人死亡。

白宫国家经济委员会主任哈塞特（Kevin Hassett）周日接受美国电视访问时表示，早前被扣押的两艘油轮均涉及黑市运油，向受制裁国家供油，认为相关行动不会推高美国油价。