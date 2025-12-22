Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

据报美国委内瑞拉外海再拦截油轮 两周内第三宗 白宫未回应

即时国际
更新时间：06:19 2025-12-22 HKT
发布时间：06:19 2025-12-22 HKT

据路透社及新华社引述美国官员报道，美国海岸防卫队周日于委内瑞拉外海的国际水域拦截一艘油轮并登船进行检查，为美方不足两周内第三次针对涉委内瑞拉石油运输船只的行动，亦是本周末第二宗同类行动。

路透社引述一名美国官员表示，涉事油轮属于受制裁的「影子船队」，被指协助委内瑞拉非法规避制裁，并悬挂虚假旗帜，已被法院下令扣押。官员以匿名方式向路透社透露，行动的具体位置及船只名称未有公开。彭博社报道称，被拦截的「贝拉1」号油轮悬挂巴拿马国旗，受到美国制裁。这艘油轮21日清晨在前往委内瑞拉装载货物途中遭遇美方登船检查。

英国海事风险管理公司Vanguard及一名美国海事安全消息人士指出，涉事油轮为「Bella 1」，一艘原油运输船，已被美国财政部列入制裁名单。根据TankerTrackers.com资料，该船周日接近委内瑞拉时并未装载原油。

白宫暂未回应有关行动的查询。美国总统特朗普上周宣布，将对所有受制裁、进出委内瑞拉的油轮实施「全面封锁」。其对委内瑞拉总统马杜罗的施压行动，除经济制裁外，亦包括加强区内军事部署，并在太平洋及加勒比海邻近委内瑞拉水域进行逾20次军事打击，造成至少100人死亡。

白宫国家经济委员会主任哈塞特（Kevin Hassett）周日接受美国电视访问时表示，早前被扣押的两艘油轮均涉及黑市运油，向受制裁国家供油，认为相关行动不会推高美国油价。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
55岁前「TVB金牌司仪」今年初破产  开班当导师重新出发  首开腔谈困境：于谷底徘徊
55岁前「TVB金牌司仪」今年初破产  开班当导师重新出发  首开腔谈困境：于谷底徘徊
影视圈
14小时前
古天乐冬至送暖！与多名艺人惊喜现身过渡屋 与大埔灾民食盆菜
古天乐冬至送暖！与多名艺人惊喜现身过渡屋 与大埔灾民食盆菜
社会
18小时前
苏民峰2026马年运程︱12生肖运势逐个睇！长者属马兔健康要小心 3个生肖旺桃花易脱单
苏民峰2026马年运程︱12生肖运势逐个睇！长者属马兔健康要小心 3个生肖旺桃花易脱单
生活百科
16小时前
昨日（20日），最后一辆经皇岗口岸验放通关的跨境货车从香港进入内地。
皇岗口岸︱最后跨境货车通关 货运通道完成历史使命︱36年珍贵照片
即时中国
17小时前
「富贵港姐」认跟老公少做一件事 结婚2年新鲜感已过 靠虚拟搞掂未能完美
「富贵港姐」认跟老公少做一件事 结婚2年新鲜感已过 靠虚拟搞掂未能完美
影视圈
11小时前
78岁林子祥颈上现「离奇状况」  进食精神涣散跟唔切老婆  状态直线下滑令人担忧
78岁林子祥颈上现「离奇状况」  进食精神涣散跟唔切老婆  状态直线下滑令人担忧
影视圈
8小时前
蔡思贝两年冇拍剧罕剖白心声 疑受王浩信绯闻影响损内地人气 传获猛人照顾等嫁？
蔡思贝两年冇拍剧罕剖白心声 疑受王浩信绯闻影响损内地人气 传获猛人照顾等嫁？
影视圈
13小时前
港铁大叔手机叠手机偷拍女仔 点解部电话咁长!? 正义港女当场拆穿蛊惑手法 ｜Juicy叮
港铁大叔手机叠手机偷拍女仔 点解部电话咁长!? 正义港女当场拆穿蛊惑手法 ｜Juicy叮
时事热话
15小时前
连锁酒楼超值晚市优惠！$138有齐海鲜/烧味+小菜+炖汤+煲仔饭 加$28起转龙虾/白灼虾
连锁酒楼超值晚市优惠！$138有齐海鲜/烧味+小菜+炖汤+煲仔饭 加$28起转龙虾/白灼虾
饮食
19小时前
考车牌︱元旦起禁考试车用「外挂」睇位 教车师傅爆行家出猫离谱玩烂规矩：考生势更易肥佬
社会
16小时前