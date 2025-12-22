Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

马克龙宣布建造新型航母取代戴高乐号 料2038年服役

即时国际
更新时间：02:32 2025-12-22 HKT
发布时间：02:32 2025-12-22 HKT

法国总统马克龙周日宣布，法国将建造一艘全新、更大型及更先进的航空母舰，以取代即将退役的「戴高乐号」航母，并进一步加强法国海上军事实力。新航母计划名为「新一代航空母舰计划」（Porte-Avions Nouvelle Génération，简称PANG），预计造价约102.5亿欧元（约120亿美元）。

服役24年「戴高乐号」将被取代

法国政府表示，新航母预计于2038年投入服役，届时「戴高乐号」亦将正式退役。「戴高乐号」自2001年服役，是目前欧洲唯一一艘核动力航空母舰。当局指出，PANG项目已于去年开始进行核动力推进系统的相关工程，并须在2025年度预算内正式下达最终建造订单。

马克龙是在阿联酋阿布扎比一个法国军事基地向驻军发表讲话时作出上述宣布。该基地位于霍尔木兹海峡附近，属全球石油运输的重要咽喉要道。马克龙表示，启动新航母计划的决定已于本周作出，强调项目将有助提升法国整体工业能力，特别是带动中小型企业发展。

「戴高乐号」自2001年服役，是目前欧洲唯一一艘核动力航空母舰。法新社资料图片
「戴高乐号」自2001年服役，是目前欧洲唯一一艘核动力航空母舰。法新社资料图片

法国政府形容，新型航母将成为欧洲有史以来建造的最大型军舰，亦是法国核威慑体系的重要一环。在俄乌战争持续、美国总统特朗普对欧洲安全承诺态度趋于保留的背景下，法国及欧洲正寻求提升防务自主能力，新航母计划被视为关键项目之一。

目前法国是欧盟内唯一拥有核武的国家，亦是少数拥有航空母舰的欧洲国家之一，与英国、意大利及西班牙并列。不过，相较美国拥有11艘航母、中国拥有3艘，欧洲整体航母战力仍然有限。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
古天乐冬至送暖！与多名艺人惊喜现身过渡屋 与大埔灾民食盆菜
古天乐冬至送暖！与多名艺人惊喜现身过渡屋 与大埔灾民食盆菜
社会
15小时前
苏民峰2026马年运程︱12生肖运势逐个睇！长者属马兔健康要小心 3个生肖旺桃花易脱单
苏民峰2026马年运程︱12生肖运势逐个睇！长者属马兔健康要小心 3个生肖旺桃花易脱单
生活百科
13小时前
55岁前「TVB金牌司仪」今年初破产  开班当导师重新出发  首开腔谈困境：于谷底徘徊
55岁前「TVB金牌司仪」今年初破产  开班当导师重新出发  首开腔谈困境：于谷底徘徊
影视圈
11小时前
港铁大叔手机叠手机偷拍女仔 点解部电话咁长!? 正义港女当场拆穿蛊惑手法 ｜Juicy叮
港铁大叔手机叠手机偷拍女仔 点解部电话咁长!? 正义港女当场拆穿蛊惑手法 ｜Juicy叮
时事热话
12小时前
蔡思贝两年冇拍剧罕剖白心声 疑受王浩信绯闻影响损内地人气 传获猛人照顾等嫁？
蔡思贝两年冇拍剧罕剖白心声 疑受王浩信绯闻影响损内地人气 传获猛人照顾等嫁？
影视圈
10小时前
「富贵港姐」认跟老公少做一件事 结婚2年新鲜感已过 靠虚拟搞掂未能完美
「富贵港姐」认跟老公少做一件事 结婚2年新鲜感已过 靠虚拟搞掂未能完美
影视圈
8小时前
昨日（20日），最后一辆经皇岗口岸验放通关的跨境货车从香港进入内地。
皇岗口岸︱最后跨境货车通关 货运通道完成历史使命︱36年珍贵照片
即时中国
14小时前
「百亿千金」江钰琪宣布怀第二胎  骚赤裸巨肚颜值身材如少女  3年前嫁莎莎太子爷
「百亿千金」江钰琪宣布怀第二胎  骚赤裸巨肚颜值身材如少女  3年前嫁莎莎太子爷
影视圈
9小时前
80年代男星挺巨腩开骚肥到无颈 网民：惨不忍睹 因失言风波人气插水一度减产加入警队
80年代男星挺巨腩开骚肥到无颈 网民：惨不忍睹 因失言风波人气插水一度减产加入警队
影视圈
14小时前
连锁酒楼超值晚市优惠！$138有齐海鲜/烧味+小菜+炖汤+煲仔饭 加$28起转龙虾/白灼虾
连锁酒楼超值晚市优惠！$138有齐海鲜/烧味+小菜+炖汤+煲仔饭 加$28起转龙虾/白灼虾
饮食
16小时前