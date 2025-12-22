马克龙宣布建造新型航母取代戴高乐号 料2038年服役

法国总统马克龙周日宣布，法国将建造一艘全新、更大型及更先进的航空母舰，以取代即将退役的「戴高乐号」航母，并进一步加强法国海上军事实力。新航母计划名为「新一代航空母舰计划」（Porte-Avions Nouvelle Génération，简称PANG），预计造价约102.5亿欧元（约120亿美元）。

服役24年「戴高乐号」将被取代

法国政府表示，新航母预计于2038年投入服役，届时「戴高乐号」亦将正式退役。「戴高乐号」自2001年服役，是目前欧洲唯一一艘核动力航空母舰。当局指出，PANG项目已于去年开始进行核动力推进系统的相关工程，并须在2025年度预算内正式下达最终建造订单。

马克龙是在阿联酋阿布扎比一个法国军事基地向驻军发表讲话时作出上述宣布。该基地位于霍尔木兹海峡附近，属全球石油运输的重要咽喉要道。马克龙表示，启动新航母计划的决定已于本周作出，强调项目将有助提升法国整体工业能力，特别是带动中小型企业发展。

法国政府形容，新型航母将成为欧洲有史以来建造的最大型军舰，亦是法国核威慑体系的重要一环。在俄乌战争持续、美国总统特朗普对欧洲安全承诺态度趋于保留的背景下，法国及欧洲正寻求提升防务自主能力，新航母计划被视为关键项目之一。

目前法国是欧盟内唯一拥有核武的国家，亦是少数拥有航空母舰的欧洲国家之一，与英国、意大利及西班牙并列。不过，相较美国拥有11艘航母、中国拥有3艘，欧洲整体航母战力仍然有限。