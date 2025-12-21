Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

淫媒爱泼斯坦｜至少16份公开档案被下架 包括特朗普入镜照片

更新时间：17:00 2025-12-21 HKT
发布时间：17:00 2025-12-21 HKT

美国司法部早前公布大量有关已故淫媒富豪爱泼斯坦档案，但其中部分档案昨日（20日）突然从公开网页下架，包括一张总统特朗普入镜照片。

相关新闻：爱泼斯坦书桌惊现诡异照片 疑年轻女子昏睡梳化 特朗普与多名女子合照曝光

美媒报道指，下架的档案至少有16份，除一些描绘裸女画作外，亦包括一张特朗普与爱泼斯坦合照，第一夫人梅拉尼娅及爱泼斯坦女伴麦克斯威尔亦有入镜。

官方没有做出解释

相关新闻：美国会火速通过公开爱泼斯坦案文件 受害人指特朗普「国家级耻辱」

对此，司法部没有做出任何解释，也没有向公众发出任何通知，仅表示随著收到更多信息，出于谨慎考虑，该部门将继续依法审查和编辑照片和其他材料。

众议院民主党监督委员会在社交平台发文称：「包含特朗普在内的爱泼斯坦档案中的第468号照片，显然已从司法部公布的文件中删除。还有什么被掩盖了？我们需要对美国公众保持透明。」

肯塔基州共和党众议员马西亦批评，政府公然蔑视法律，未按照《爱泼斯坦档案透明法案》公布所有文件。该法案规定，司法部有30天时间公布所有文件，并对受害者和可能正在接受调查的人员的姓名和身份资讯进行编辑。

公开档案仅是冰山一角

美媒指，司法部所公开的档案只是其实际掌握的数百万页纪录的一小部分，尽管如此，许多档案仍然缺乏必要的背景信息，或被大面积涂黑，而如今又将其中部分下架，难免令到公众感觉更加可疑。

相关新闻：美国会火速通过公开爱泼斯坦案文件 受害人指特朗普「国家级耻辱」

多名受害者早前指出，司法部公开文件其实并不完整，令人感到震惊及难过。

出生于巴西的爱泼斯坦案受害者拉塞尔达 (Marina Lacerda) 少女时期曾遭受爱泼斯坦的性虐待，她怒指司法部所做所为没有任何透明之处，「我觉得司法部，整个司法系统又一次让我们失望了。」

