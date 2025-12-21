北极熊妈妈罕见收养非亲生幼熊 半世纪研究仅13例

加拿大研究人员近日在北部追踪野生北极熊时，记录到一宗极为罕见的母北极熊收养一只并非其亲生的幼熊。相关情况于加拿大曼尼托巴省哈德逊湾西岸被发现，为当地近半世纪研究以来仅有的第13宗同类案例。

收养非亲生幼熊十分罕见

涉事母熊约5岁，原本育有一只约10至11个月大的幼熊。研究人员于每年一度的北极熊迁徙期间，在靠近丘吉尔镇一带观察到该母熊，当时牠带着两只幼熊同行，其中一只已被研究人员标记，另一只则没有任何标记，显示并非其亲生后代。

极地保育组织「国际北极熊协会」（Polar Bears International）科学家麦考尔（Alyssa McCall）表示，北极熊收养非亲生幼熊的情况十分罕见，科学界至今仍未完全了解背后原因，只知道发生频率极低。她指出，在该地区近50年的研究中，科学家共追踪约4,600只北极熊，仅记录到13宗收养行为。

目前两只幼熊健康状况良好，预料将继续与母熊生活至约两岁半。法新社

研究人员透露，该母熊于今年春季离开育幼洞穴时，身边只有一只幼熊，并已被研究团队捕捉及标记作长期观察。至今年秋季再次被发现时，牠已带同两只幼熊同行，显示收养行为是在期间发生。

研究团队暂时未能确定被收养幼熊的亲生母熊去向，正透过基因样本尝试辨认其来源。加拿大环境与气候变化部北极熊科学家理查森（Evan Richardson）指出，在气候变化影响下，北极熊生存环境日益严峻，任何能提升幼熊存活机会的行为，对族群延续均属正面。

研究显示，野生北极熊幼体能成功成长至成年的机率仅约五成，但若能获母熊照顾，其存活率会显著提高。研究人员表示，今次观察到的两只幼熊健康状况良好，预料将继续与母熊生活至约两岁半。

该北极熊家庭将前往海冰区域，幼熊将在母熊带领下学习捕猎海豹及独立生存技能。理查森形容，有关画面令人鼓舞，显示北极熊在恶劣环境下仍展现出罕见的互助行为。