印度东北部近日发生一宗客运列车撞上象群的事故，造成7头大象当场死亡、另1头大象受伤，列车上乘客无人受伤。

法新社报道，事故发生在印度东北部阿萨姆邦（Assam），超过4000头野生大象栖息此地，约占全印度2万2000头野生大象的20%。

阿萨姆邦高阶警官芮迪（V.V. Rakesh Reddy）告诉法新社，这次事故造成7头大象死亡，另有1头大象受伤，并表示「列车司机发现象群后已紧急煞车，但大象仍与列车相撞」。

印度客运列车撞上象群，大象七死一伤。 路透社

从偏远地区米左拉姆邦（Mizoram）开往新德里（New Delhi）的这班列车，因撞上象群导致5节车厢脱轨。

印度铁路公司（Indian Railways）发言人夏玛（Kapinjal Kishore Sharma）指出，新德里当局已在指定的「大象通道」沿线实施限速，但此次事故地点不在限速区内。

砍伐森林并大兴土木一事迫使大象离开栖地觅食，导致象群与人类发生的冲突日增。

印度国会的统计资料显示，在2023-2024年度，全印度共有629人因大象事故丧命。