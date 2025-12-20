英烘焙师批墨西哥面包丑陋引民愤 出面道歉认缺乏尊重

墨西哥美食历史悠久，但因为地处美洲，主食以玉米、豆类为主，与欧洲有些许不同。一名英国烘焙师早前直言墨西哥没有面包文化，又批评墨西哥白面包丑陋，一时间引起大批墨西哥人愤慨。面包师近日出面道歉，承认自己用词不当。

批墨西哥无面包文化

面包师哈特（Richard Hart）是墨西哥城Green Rhino面包店联合创始人，亦是国际烘焙界知名人士。他在过去参加某节目时直言，墨西哥并没有多少「面包文化」，又指墨西哥人用「便宜、工业化制造的丑陋白面包」制作三文治。

有关言论之后迅速在社交平台引起轩然大波。许多墨西哥人认为，言论反映了哈特对墨西哥轻蔑的态度，缺乏尊重之余，也完全不符合事实，不仅冒犯了墨西哥整个面包师群体，也冒犯了所有喜欢面包的墨西哥人。

承认用词不当

面对外界激烈批评，哈特近日在社交平台发表道歉声明，承认自己用词不当，未能对墨西哥及其人民表现出应有的尊重。

贴文称：「自从我搬到墨西哥以来，我爱上了这里的人与这座城市。然而，我的言语未能反映出这种尊重，在这个国家我是个客人，而我忘了应该如何行事。」

然而，许多墨西哥人对哈特的道歉并不买账，认为道歉只是浮于表面，未能解决更深层次的文化权威问题。

