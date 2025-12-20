Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

加州男钓获逾10磅重翼平鲉鱼 或刷新世界纪录

即时国际
更新时间：14:27 2025-12-20 HKT
发布时间：14:27 2025-12-20 HKT

美国加州北部一名26岁男子钓获一条肥美的翼平鲉鱼（Canary rockfish），重达10.25磅（4.65公斤），很可能打破了加州和世界纪录。 

这名叫沃尔什（Brendan Walsh）的男子来自多西诺县，是在本周二（16日）在三藩市以北约240公里的阿尔比恩海岸附近钓到这条大鱼。

沃尔什展示捕获的大鱼。美联社
沃尔什展示捕获的大鱼。美联社
鱼长2.25呎，重逾10磅。美联社
鱼长2.25呎，重逾10磅。美联社
沃尔什钓到大鱼。美联社
沃尔什钓到大鱼。美联社

侥幸捉到大鱼

当天天气寒冷多雨，沃尔什和父亲威尔捕获了几条黄尾𫚕鱼后准备返程，途中他决定在较深的水域作最后一次停留。就在那里，沃尔什捕获了这条翼平鲉鱼。

他形容这纯属侥幸，他从未见过这样的鱼。

鱼身长逾2呎

翼平鲉鱼体长可达2.5呎，体重可达10磅。据美国国家海洋和大气管理局（NOAA）称，这条鱼重达4.5公斤。沃尔什说，他平常钓到的鱼又小又瘦，大约只有3磅（1.4公斤）。

沃尔什说，他今次钓到的鱼长2.25呎，他已将渔获提交给加州渔业和野生动物部，该部门负责追踪钓鱼和潜水记录。目前加州最大的鱼重9磅，是去年11月在门多西诺县钓到的。

该部门提供表格和说明，以提交可能破纪录的渔获，包括证人的姓名和电话号码。申请人需要联系该部门，询问附近是否有环境科学家可以鉴定渔获。

大蒜牛油炮制 极鲜美

沃尔什已将他的渔获提交给了位于佛州的国际钓鱼协会。1986年，一条重达10磅的翼平鲉鱼被捕获，创下了世界纪录。今次沃尔什捕获的翼平鲉鱼很可能已刷新世界纪录。

沃尔什的母亲兰姆仔细测量了鱼的尺寸，以便记录渔获。周三，兰姆用大蒜和牛油煎了这条鱼，沃尔什指味道极为鲜美。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
至八会成员首谈三度流产 哑忍前夫出轨10年 损失千万醒觉：钱都可以唔见，男人都唔使要
至八会成员首谈三度流产 哑忍前夫出轨10年 损失千万醒觉：钱都可以唔见，男人都唔使要
影视圈
6小时前
宏福苑五级火｜1具遗骸发现夫妇DNA 增至161死 DNA续进行 不排除死者人数增加
01:38
宏福苑五级火｜1具遗骸发现夫妇DNA 增至161死 DNA续进行 不排除死者人数增加
突发
4小时前
台北随机伤人案｜揭疑犯张文神秘面纱 邻居：小时候很乖巧 父母指已两年没回家
02:34
台北随机伤人案｜揭疑犯张文神秘面纱 邻居：小时候很乖巧 父母指已两年没回家
即时中国
6小时前
(左至右) 许绮惠、霍露明、杨忠萍、李秋石及Jayant Dave
数码港与政府、业界㩦手建立数码安全屏障 以AI重塑网络安全攻防新格局
创科资讯
20小时前
宏福苑五级火｜ 路祭衣着惹热议 大埔民政专员致歉 将继续做好善后工作
宏福苑五级火｜ 路祭衣着惹热议 大埔民政专员致歉 将继续做好善后工作
政情
3小时前
父亲打算遗产只留给大仔 律师提醒立「偏心遗嘱」 需建立两层机制
父亲打算遗产只留给大仔 律师提醒立「偏心遗嘱」 需建立两层机制
投资理财
9小时前
郑秀文整个星期往返医院  眼有泪光精神恍惚令人心疼  毕生挚爱留医8日：零碎中前行
郑秀文整个星期往返医院  眼有泪光精神恍惚令人心疼  毕生挚爱留医8日：零碎中前行
影视圈
21小时前
快餐店斩料加餸！足一斤酱香鸡$49 $10起加配糖水/葡挞/鸡肾+鸡翼
快餐店斩料加餸！足一斤酱香鸡$49 $10起加配糖水/葡挞/鸡肾+鸡翼
饮食
21小时前
前TVB美女主播变富贵马主  带全家入马场尽显顶级气质颜值  老父曾中风状态曝光
前TVB美女主播变富贵马主  带全家入马场尽显顶级气质颜值  老父曾中风状态曝光
影视圈
22小时前
排队7年派无敌公屋王 入住4人海景单位羡煞旁人 网民一窝心原因提醒少买家私
排队7年派无敌公屋王 入住4人海景单位羡煞旁人 网民一窝心原因提醒少买家私｜Juicy叮
时事热话
4小时前