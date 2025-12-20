加州男钓获逾10磅重翼平鲉鱼 或刷新世界纪录

美国加州北部一名26岁男子钓获一条肥美的翼平鲉鱼（Canary rockfish），重达10.25磅（4.65公斤），很可能打破了加州和世界纪录。

这名叫沃尔什（Brendan Walsh）的男子来自多西诺县，是在本周二（16日）在三藩市以北约240公里的阿尔比恩海岸附近钓到这条大鱼。

沃尔什展示捕获的大鱼。美联社

鱼长2.25呎，重逾10磅。美联社

沃尔什钓到大鱼。美联社

侥幸捉到大鱼

当天天气寒冷多雨，沃尔什和父亲威尔捕获了几条黄尾𫚕鱼后准备返程，途中他决定在较深的水域作最后一次停留。就在那里，沃尔什捕获了这条翼平鲉鱼。

他形容这纯属侥幸，他从未见过这样的鱼。

鱼身长逾2呎

翼平鲉鱼体长可达2.5呎，体重可达10磅。据美国国家海洋和大气管理局（NOAA）称，这条鱼重达4.5公斤。沃尔什说，他平常钓到的鱼又小又瘦，大约只有3磅（1.4公斤）。

沃尔什说，他今次钓到的鱼长2.25呎，他已将渔获提交给加州渔业和野生动物部，该部门负责追踪钓鱼和潜水记录。目前加州最大的鱼重9磅，是去年11月在门多西诺县钓到的。

该部门提供表格和说明，以提交可能破纪录的渔获，包括证人的姓名和电话号码。申请人需要联系该部门，询问附近是否有环境科学家可以鉴定渔获。

大蒜牛油炮制 极鲜美

沃尔什已将他的渔获提交给了位于佛州的国际钓鱼协会。1986年，一条重达10磅的翼平鲉鱼被捕获，创下了世界纪录。今次沃尔什捕获的翼平鲉鱼很可能已刷新世界纪录。

沃尔什的母亲兰姆仔细测量了鱼的尺寸，以便记录渔获。周三，兰姆用大蒜和牛油煎了这条鱼，沃尔什指味道极为鲜美。