美公开淫媒富豪大量新档案 克林顿成箭靶 有伴半裸躺按摩浴缸

美国司法部周五（19日）再公开已故淫媒富豪爱泼斯坦部分档案，档案中出现许多名流的照片，包括前总统克林顿，英国摇滚传奇巨星米积加（Mick Jagger），还有已故流行乐天王米高积逊（Michael Jackson）等。

经过大量删减的文件，这些文件几乎没有现任总统特朗普，但却大量提及民主党前总统克林顿。在19日发布的照片​​中，可以看到克林顿与爱泼斯坦女友马克斯韦尔（Ghislaine Maxwell）以及另一名面部被涂黑的人在游泳池里。此外，发布的文件中亦有克林顿与女子合影的照片。克林顿早前曾表示后悔与爱泼斯坦交往，并强调对其犯罪行为毫不知情。

女子坐克林顿大腿旁

照片中，克林顿分别与爱泼斯坦及一名舞者合照。亦有一张照片显示克林顿坐疑似正坐飞机，大腿旁坐著一位脸部被遮盖的女子，她当时揽著克林顿。照片中还有克林顿与米高积逊合影。

此外，克林顿还被拍到与米积加、马克斯韦尔和爱泼斯坦一起出席晚宴。

档案中另一张照片显示，克林顿在伦敦与其前首席顾问班德（Doug Band）及奥斯卡影帝奇云史柏西（Kevin Spacey）在邱吉尔战情室（Churchill War Rooms）的内阁会议厅，而这是二战期间的地下指挥中心。

荷里活男星同行

这张照片似乎于2002年10月拍摄，当时克林顿搭乘爱泼斯坦私人专机，与奇云史柏西及《火拼时速》男星基斯德加（Chris Tucker）前往非洲进行人道之旅，中途停留伦敦，克林顿向工党会议发表演说时称：「这是趟美好的旅程，我玩得很开心，因此邀了一位同行者今天陪我，奇云史柏西，他就在这里。」

而白宫新闻秘书莱维特及白宫联络室主任张振熙都转发了另一位用户张贴的照片，其中显示上身赤裸的克林顿躺在按摩浴缸中，而旁边一人脸部则用黑色块遮住。

白宫发言人：天哪！

张振熙在他的白宫X帐户上发文说：「狡猾的（Slick Willy）！克林顿悠闲自在，无忧无虑。他哪里知道…」至于莱维特则在白宫新闻秘书的帐户上贴文道：「天哪！」

白宫副新闻秘书杰克逊亦在她的个人X帐号上发文说道：「这是克林顿躺在热水浴缸里，旁边的人身份已被涂黑。」

杰克逊指出，根据《爱泼斯坦档案透明法案》，司法部被明确指示只对受害者和/或未成年人的面部进行涂黑处理，媒体是时候开始提出真正的问题了。

克林顿发言人斥白宫转移视线

然而，克林顿从未被执法机关指控他与爱泼斯坦有任何相关的不法行为，而他的发言人一再强调，他在爱泼斯坦2019年被联邦控告并逮捕前，早已和对方断绝关系，并对爱泼斯坦的犯罪毫不知情。

克林顿的副幕僚长乌雷纳（Angel Urena）在声明中表示，白宫试图透过关注这位前总统来「保护自己」免受审查。她写到：「他们可以随意发布20多年前的模糊照片，但这与克林顿无关。」