罗马许愿池明年2月起收费 游客需支付2欧罗入场

意大利罗马著名地标许愿池（特雷维喷泉）将于明年2月起正式向游客收取2欧罗（约18港元）入场费，以控制游客数量，减少混乱情况。

朝9晚9外时段免费

罗马市长瓜尔蒂耶里说，自本年初试行对参观许愿池民众收取费用措施以来，参观者体验有所提升，亦避免过于挤迫问题，因此由明年2月1日起对近距离参观许愿池，包括那些想投币许愿的游客收取2欧罗费用，措施每日朝9晚9生效，其余时段免费，罗马居民参观许愿池则不用支付费用。

日后游客需要付费才能进入许愿池的石级范围，最多可同时容纳400人；但可以远望到许愿池的广场，仍然会免费开放。官方表示，门票可以提前在网上购买，也可以在喷泉处使用信用卡或其他电子支付方式购买，或在市内各旅游景点购票。已购票者和现场购票者将分开排队入场。

今年迄今900万人到访

瓜尔蒂耶里指，今年以来已有约900万名游客到访许愿池，而平均每天3万人，高峰时期每日更多达7万游客，预料收费计划可以带来每年650万欧罗（约5894万港元）的额外收益。他指2欧罗入场费的金额不多，但可以控制访客的数量，减少混乱情况。

该区域一直是扒手的目标，罗马官员多年来一直在讨论如何管理游客的通行。

罗马另5景点收5欧罗门票

另外，市内其余5个现时免费的景点，亦会由明年2月起开始收取5欧罗（约45港元）入场费，包括拿破仑博物馆，当地居民及5岁以下儿童则豁免收费。

许愿池之前免费入场，每年吸引逾千万游客。传说在此许愿可以实现愿望，背向泉水投入一枚钱币，便可重返罗马；而投入2枚钱币，则能顺利完成学业和工作。如果投入3枚钱币，则可望找到真爱。