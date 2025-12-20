爱泼斯坦性丑闻延烧 民主党再发68张照片

美国国会众议院民主党人周四（18日）公布新一批来自已故「富豪淫媒」爱泼斯坦（Jeffrey Epstein）遗产的照片，在特朗普政府公布爱泼斯坦联邦档案最后期限前夕进一步施压。

这批共68张照片中出现了微软创办人盖茨、Google共同创办人布林、政治哲学家乔姆斯基（Noam Chomsky）和前特朗普顾问班农等。其中盖茨的照片显示他与一个脸部被遮盖的女子合照。

据悉这些照片未附加说明文字，仅是国会议员从爱泼斯坦遗产中取得庞大资料的一部分。新曝光照片包含多个国家护照及身份证件的影像，大部分个人资料细节已被涂黑。其中数份文件标示为「女性」，包括乌克兰和俄罗斯等地发出的护照，部分照片中人脸也被模糊处理以保护身分。

其他影像包括两张知名学者乔姆斯基与爱泼斯坦一同坐在飞机上的照片，以及盖茨与一名脸部模糊化处理的女性合影。这批资料也包括电影导演活地亚伦和曾任特朗普高级策略顾问的班农照片。最新一批照片似乎并未显示有不法行为。不过一张截图显示一段简讯对话，其中身份不明的发送人似乎在讨论招募年轻女性。

美国司法部仍未透露是否会赶上周五的期限公布爱泼斯坦档案。这个期限是根据国会上个月通过的《爱泼斯坦档案透明法》所定。