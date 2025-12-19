高市早苗拟2026年初访美 日本政府展开协调

据日本《产经新闻》报道，日本政府正计划在新年或3月安排首相高市早苗访美，与美国总统特朗普会面。鉴于特朗普总统计划于明年4月访问中国，高市访美将提前重申日美牢固的同盟关系。

在17日国会特别会议休会后，高市于首相官邸举行的记者会上表示，她希望「尽快」与特朗普会面。预计会谈内容包括讨论中国军机使用雷达瞄准日本自卫队飞机等事导致日中关系持续恶化的问题。两国领导人可能还会讨论如何协调三份安全文件的修订，包括将于明年年底出台的《国家安全战略》，以及如何加强关键矿产的供应链。

高市早苗早前发表「台湾有事论」后，中日关系恶化，特朗普已公开与该议题​​保持距离。若此次访美成行，焦点将集中在能否向中国展现日美团结。