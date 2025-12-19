Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

斯里兰卡3男用火把驱赶烧死野生象被捕

即时国际
更新时间：22:25 2025-12-19 HKT
发布时间：00:24 2025-12-19 HKT

斯里兰卡传媒报道，当地警方拘捕 3名男子，指他们涉嫌在试图驱赶一头野生大象时，用燃烧的火把将大象烧死。

事发于斯里兰卡北部一个村庄，拍下过程的影片本周在社交媒体上广泛传播，引发了强烈谴责。遇害雄性大象被发现时全身多处严重烧伤，腿部还有枪伤。尽管经兽医诊治，大象仍在周二死亡。

此案引发了动物权益倡导者和社群媒体用户的强烈批评。周四有人发起请愿活动，要求将肇事者绳之以法，并采取措施防止类似虐待行为再次发生，获得超过400个签名支持。三名嫌疑犯同日被捕，年龄在42岁至50岁之间。

在斯里兰卡，大象被视为神圣的动物，猎杀大象属违法行为，最高可判处死刑。但人象冲突日益增多，双方各有伤亡，今年迄今已有近400头大象死亡。

一位官员告诉当地媒体《每日镜报》，其中许多死亡事件是人为直接造成的，包括枪击、火车事故以及使用「象颚炸弹」（一种农民用来保护农作物免受野生动物侵害的爆炸性诱饵）。另一方面，同期有100多人死于大象袭击。

