澳洲树熊紧握扶手搭巴士背后有段故 网民心心眼：最萌乘客

即时国际
更新时间：16:00 2025-12-19 HKT
发布时间：16:00 2025-12-19 HKT

澳洲布里斯本（Brisbane）一只名叫佩里（Peri）的树熊近日意外出现在市区，一名巴士司机看到后怕牠危险，于是将牠抱上巴士，并呼叫救援人员。佩里在车上紧握扶手，一众网友看到牠乖乖等待的样子高呼「好萌」，并纷纷留言感谢英勇司机救了树熊。

上周六晚，一名巴士司机发现一只树熊在坎普希尔（Camp Hill ）威尔斯街躲避车流，爬上了交通岛上的一根灯柱。他担心树熊会从金属灯柱滑下来，或者跑上马路，于是用外套包住树熊，将他抱上巴士车厢内安全位置，并致电树熊救援组织求助。

树熊在车上抱紧扶手，乖巧地等待的样子萌翻一众网友。救援人员接走树熊后，先让牠接受检查，确定健康无碍，隔天已放归保护区。

协助救暖的布里斯本南部树熊救援组织在网上分享这则暖心故事，大赞司机是英雄，并宣布佩里已回到七丘丛林保护区（Seven Hills Bushland Reserve）啃树叶。

不过，该组织也提醒，没受过专业训练的人最好还是不要乱摸树熊，因为牠们的爪非常危险，也会咬人，而随便抓住肋骨抱起牠们也可能会造成伤害。

