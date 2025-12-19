白宫「总统星光大道」增争议铭文 特朗普亲撰内容 咁样丑化拜登奥巴马

美国白宫今年9月于椭圆形办公室与南草坪间走廊设立「总统星光大道」，悬挂历任总统肖像，唯独年初卸任的拜登仅以自动签名笔代替画像。时隔三个月，该走廊近日新增铜制铭文，对每位总统附上简短评价，内容被指充满政治倾向，引起舆论争议。

铭文风格被指似特朗普贴文 多任总统遭负面评价

据《华盛顿邮报》等媒体报道，新增铭文的行文风格与前总统特朗普在社交平台的发文相似，近代多位民主党籍前总统几乎均被以批判性语句描述。其中，拜登被称为「打瞌睡的拜登，美国史上最差总统」，并指其受激进左翼操控，导致通胀飙升、非法移民涌入，「将美国推向毁灭边缘」。拜登更是唯一没被摆上肖像的前任总统，取而代之是一张自动签名机照片。

前总统奥巴马则被特别提及中间名「侯赛因」，铭文称其为「首名黑人总统，亦是美国史上备受争议的政治人物」，并批评其签署的《伊朗核协议》与《巴黎协定》「烂得不能再烂」。克林顿的铭文重提其任内丑闻，并提及其妻希拉里在2016年总统大选中败于特朗普。就连共和党籍的前总统小布殊亦被批评「发动本不该发生的阿富汗及伊拉克战争」。

特朗普亲撰内容 党内人士亦感不安

白宫透露，不少铭文内容由特朗普亲自撰写，并称其「精辟地描述每位前总统的历史地位」。然而，有共和党籍参议员对特朗普藉白宫场域展示个人化历史评价感到不安，认为历任总统皆为民选产生，由一人重新定义其功过并不恰当。

政治观察：星光大道成党争新舞台

分析指出，特朗普自重新执政以来，频繁透过各种形式奚落政敌，此次星光大道铭文事件再次凸显美国政治的高度对立与党派色彩。该走廊本意为呈现历任总统历史地位，如今却因充满个人评价的铭文引发争议，反映美国政治文化中历史叙事与当代政治斗争交织的复杂面貌。

目前白宫未就是否会修改或调整铭文内容作出回应，事件预计将持续引发美国社会对历史评价与政治中立性的讨论。