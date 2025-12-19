Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

白宫「总统星光大道」增争议铭文 特朗普亲撰内容 咁样丑化拜登奥巴马

即时国际
更新时间：08:45 2025-12-19 HKT
发布时间：08:45 2025-12-19 HKT

美国白宫今年9月于椭圆形办公室与南草坪间走廊设立「总统星光大道」，悬挂历任总统肖像，唯独年初卸任的拜登仅以自动签名笔代替画像。时隔三个月，该走廊近日新增铜制铭文，对每位总统附上简短评价，内容被指充满政治倾向，引起舆论争议。

铭文风格被指似特朗普贴文 多任总统遭负面评价

据《华盛顿邮报》等媒体报道，新增铭文的行文风格与前总统特朗普在社交平台的发文相似，近代多位民主党籍前总统几乎均被以批判性语句描述。其中，拜登被称为「打瞌睡的拜登，美国史上最差总统」，并指其受激进左翼操控，导致通胀飙升、非法移民涌入，「将美国推向毁灭边缘」。拜登更是唯一没被摆上肖像的前任总统，取而代之是一张自动签名机照片。

前总统奥巴马则被特别提及中间名「侯赛因」，铭文称其为「首名黑人总统，亦是美国史上备受争议的政治人物」，并批评其签署的《伊朗核协议》与《巴黎协定》「烂得不能再烂」。克林顿的铭文重提其任内丑闻，并提及其妻希拉里在2016年总统大选中败于特朗普。就连共和党籍的前总统小布殊亦被批评「发动本不该发生的阿富汗及伊拉克战争」。

特朗普亲撰内容 党内人士亦感不安

白宫透露，不少铭文内容由特朗普亲自撰写，并称其「精辟地描述每位前总统的历史地位」。然而，有共和党籍参议员对特朗普藉白宫场域展示个人化历史评价感到不安，认为历任总统皆为民选产生，由一人重新定义其功过并不恰当。

政治观察：星光大道成党争新舞台
分析指出，特朗普自重新执政以来，频繁透过各种形式奚落政敌，此次星光大道铭文事件再次凸显美国政治的高度对立与党派色彩。该走廊本意为呈现历任总统历史地位，如今却因充满个人评价的铭文引发争议，反映美国政治文化中历史叙事与当代政治斗争交织的复杂面貌。

目前白宫未就是否会修改或调整铭文内容作出回应，事件预计将持续引发美国社会对历史评价与政治中立性的讨论。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
房间被迫长年做「亲戚宾馆」 港女1招大反击阿妈嬲爆 半年后竟有意外收获｜Juicy叮
房间被迫长年做「亲戚宾馆」 港女1招大反击阿妈嬲爆 半年后竟有意外收获｜Juicy叮
时事热话
18小时前
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
旅游
2025-12-17 18:00 HKT
刘嘉玲爆料狄波拉私下谈及前新抱！拉姑对张栢芝评价大公开 曾传阻两老见孙真相曝光
刘嘉玲爆料狄波拉私下谈及前新抱！拉姑对张栢芝评价大公开 曾传阻两老见孙真相曝光
影视圈
13小时前
被逼向「当年性侵她的人」敬茶！港女婚宴放负引爆恐怖真相 当事人现身告白：「我可以点啫？」｜Juicy叮
被逼向「当年性侵她的人」敬茶！港女婚宴放负引爆恐怖真相 当事人现身告白：「我可以点啫？」｜Juicy叮
时事热话
22小时前
考车牌｜明年1.1起考试车禁装「外挂」辅助 专家：惟有学多几个钟
社会
16小时前
东张西望丨恋爱脑五旬妇红杏出墙人财两失 贴钱偷食地盘工认有亲密关系 举报情人滥用公屋泄忿
东张西望丨恋爱脑五旬妇红杏出墙人财两失 贴钱偷食地盘工认有亲密关系 举报情人滥用公屋泄忿
影视圈
11小时前
廖碧儿做讲师全英语授课身材大走样 自我介绍「TVB明星」 网民：我们都认不出她是谁
廖碧儿做讲师全英语授课身材大走样 自我介绍「TVB明星」 网民：我们都认不出她是谁
影视圈
12小时前
九巴B1线加推特快班次！天水围直达落马洲福田口岸 全程不经元朗 周末、假期早上营运
九巴B1线加推特快班次！天水围直达落马洲福田口岸 全程不经元朗 周末、假期早上营运
生活百科
15小时前
光腿神器︱贪靓女呼吸困难睇急症 医生警告：或致脓肿随时截肢
光腿神器︱贪靓女呼吸困难睇急症 医生警告：或致脓肿随时截肢
即时中国
1小时前
影后前未婚夫滑雪现「大妈样」 苍老浮肿样貌引热议 分手后状态大不如前
影后前未婚夫滑雪现「大妈样」 苍老浮肿样貌引热议 分手后状态大不如前
影视圈
11小时前