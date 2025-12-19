Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

特朗普签署行政命令 大麻重新归类为低危险管制品 松绑医疗用途研究

即时国际
更新时间：08:34 2025-12-19 HKT
发布时间：08:34 2025-12-19 HKT

美国总统特朗普周四（18日）签署行政命令，将大麻从最严格管制的第1级 (Schedule I) 药物名单中移除，改列为较低风险的第3级 (Schedule III) 管制药物，为医疗使用和研究开辟道路。

今次特朗普推动联邦政府放宽对大麻的管制，将使对大麻及其衍生物的管制水平，降低至与俗称K仔的氯胺酮（Ketamine）和一些合成代谢类固醇同属一类。特朗普的行政命令也要求扩大CBD（大麻二酚）的研究和取得途径。CBD是一种合法且日益普及的工业大麻衍生产品，其在治疗疼痛、焦虑和睡眠问题等方面的功效尚存争议。

相关新闻：
美国｜大麻店变身咖啡馆？ 华裔居民反对声浪起

特朗普签署行政命令。路透社
特朗普签署行政命令。路透社
特朗普指，美国有许多人请求自己推动政府重新分类大麻。美联社
特朗普指，美国有许多人请求自己推动政府重新分类大麻。美联社
特朗普将大麻重新归类为低危险管制品。法新社
特朗普将大麻重新归类为低危险管制品。法新社
大麻改列为较低风险的第3级 管制药物，为医疗使用和研究开辟道路。法新社。
大麻改列为较低风险的第3级 管制药物，为医疗使用和研究开辟道路。法新社。

特朗普：许多人受痛苦数十年

特朗普在签署行政命令后回应在场传媒问题，他指美国有许多人请求自己推动政府重新分类大麻，「他们已经受苦数十年」，他还强调此举不会以任何方式将大麻合法化。

特朗普说：「数十年来有许多承受极大痛苦的人恳求我这么做。这项行动是美国患者要求的，他们承受极度疼痛、不治之症、侵袭性癌症、癫痫发作、神经问题等。」

未让大麻在全国合法化

这是联邦毒品政策的重大转变，使其更接近许多州已经采取的做法。然而，特朗普的行政指令并未让大麻在全国合法化，也不会使大麻在全国范围内合法用于消闲用途，但可能会改变该药物的监管方式，并减轻大麻行业的沉重税收负担。

根据美国法律，大麻被列为一级管制物品，管制等级与海洛英、摇头丸以及鸦片等毒品相同。即使重新就大麻进行分类，大麻仍会在联邦层面被视为管制物质，使用大麻仍受到严格限制。

但这项决定为大麻产业带来重大胜利，该产业多年来一直争取更明确的联邦规范。重新分类将为更多临床研究和美国食品与药物管理局审查的大麻药物开路。

40州允医用大麻

哈佛医学院精神病学教授希尔（Kevin Hill）表示，重新分类大麻有其道理，将「透过消除一些关键障碍，让大麻研究更容易」。

目前，美国已有40个州和华盛顿特区允许医用大麻，许多州也已将其合法化用于消闲用途。

盖洛普民调显示，美国民众普遍支持较为宽松的大麻合法化政策，支持大麻合法化的比例已从2005年的36%上升至今年的64%。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
房间被迫长年做「亲戚宾馆」 港女1招大反击阿妈嬲爆 半年后竟有意外收获｜Juicy叮
房间被迫长年做「亲戚宾馆」 港女1招大反击阿妈嬲爆 半年后竟有意外收获｜Juicy叮
时事热话
18小时前
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
旅游
2025-12-17 18:00 HKT
刘嘉玲爆料狄波拉私下谈及前新抱！拉姑对张栢芝评价大公开 曾传阻两老见孙真相曝光
刘嘉玲爆料狄波拉私下谈及前新抱！拉姑对张栢芝评价大公开 曾传阻两老见孙真相曝光
影视圈
13小时前
被逼向「当年性侵她的人」敬茶！港女婚宴放负引爆恐怖真相 当事人现身告白：「我可以点啫？」｜Juicy叮
被逼向「当年性侵她的人」敬茶！港女婚宴放负引爆恐怖真相 当事人现身告白：「我可以点啫？」｜Juicy叮
时事热话
22小时前
考车牌｜明年1.1起考试车禁装「外挂」辅助 专家：惟有学多几个钟
社会
16小时前
东张西望丨恋爱脑五旬妇红杏出墙人财两失 贴钱偷食地盘工认有亲密关系 举报情人滥用公屋泄忿
东张西望丨恋爱脑五旬妇红杏出墙人财两失 贴钱偷食地盘工认有亲密关系 举报情人滥用公屋泄忿
影视圈
11小时前
廖碧儿做讲师全英语授课身材大走样 自我介绍「TVB明星」 网民：我们都认不出她是谁
廖碧儿做讲师全英语授课身材大走样 自我介绍「TVB明星」 网民：我们都认不出她是谁
影视圈
12小时前
九巴B1线加推特快班次！天水围直达落马洲福田口岸 全程不经元朗 周末、假期早上营运
九巴B1线加推特快班次！天水围直达落马洲福田口岸 全程不经元朗 周末、假期早上营运
生活百科
15小时前
光腿神器︱贪靓女呼吸困难睇急症 医生警告：或致脓肿随时截肢
光腿神器︱贪靓女呼吸困难睇急症 医生警告：或致脓肿随时截肢
即时中国
1小时前
影后前未婚夫滑雪现「大妈样」 苍老浮肿样貌引热议 分手后状态大不如前
影后前未婚夫滑雪现「大妈样」 苍老浮肿样貌引热议 分手后状态大不如前
影视圈
11小时前