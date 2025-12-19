特朗普签署行政命令 大麻重新归类为低危险管制品 松绑医疗用途研究

美国总统特朗普周四（18日）签署行政命令，将大麻从最严格管制的第1级 (Schedule I) 药物名单中移除，改列为较低风险的第3级 (Schedule III) 管制药物，为医疗使用和研究开辟道路。

今次特朗普推动联邦政府放宽对大麻的管制，将使对大麻及其衍生物的管制水平，降低至与俗称K仔的氯胺酮（Ketamine）和一些合成代谢类固醇同属一类。特朗普的行政命令也要求扩大CBD（大麻二酚）的研究和取得途径。CBD是一种合法且日益普及的工业大麻衍生产品，其在治疗疼痛、焦虑和睡眠问题等方面的功效尚存争议。

特朗普签署行政命令。路透社

特朗普指，美国有许多人请求自己推动政府重新分类大麻。美联社

特朗普将大麻重新归类为低危险管制品。法新社

大麻改列为较低风险的第3级 管制药物，为医疗使用和研究开辟道路。法新社。

特朗普：许多人受痛苦数十年

特朗普在签署行政命令后回应在场传媒问题，他指美国有许多人请求自己推动政府重新分类大麻，「他们已经受苦数十年」，他还强调此举不会以任何方式将大麻合法化。

特朗普说：「数十年来有许多承受极大痛苦的人恳求我这么做。这项行动是美国患者要求的，他们承受极度疼痛、不治之症、侵袭性癌症、癫痫发作、神经问题等。」

未让大麻在全国合法化

这是联邦毒品政策的重大转变，使其更接近许多州已经采取的做法。然而，特朗普的行政指令并未让大麻在全国合法化，也不会使大麻在全国范围内合法用于消闲用途，但可能会改变该药物的监管方式，并减轻大麻行业的沉重税收负担。

根据美国法律，大麻被列为一级管制物品，管制等级与海洛英、摇头丸以及鸦片等毒品相同。即使重新就大麻进行分类，大麻仍会在联邦层面被视为管制物质，使用大麻仍受到严格限制。

但这项决定为大麻产业带来重大胜利，该产业多年来一直争取更明确的联邦规范。重新分类将为更多临床研究和美国食品与药物管理局审查的大麻药物开路。

40州允医用大麻

哈佛医学院精神病学教授希尔（Kevin Hill）表示，重新分类大麻有其道理，将「透过消除一些关键障碍，让大麻研究更容易」。

目前，美国已有40个州和华盛顿特区允许医用大麻，许多州也已将其合法化用于消闲用途。

盖洛普民调显示，美国民众普遍支持较为宽松的大麻合法化政策，支持大麻合法化的比例已从2005年的36%上升至今年的64%。