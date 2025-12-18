Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

法国麻醉科医生为「炫技」毒害30病人 酿12死被判囚终身

即时国际
更新时间：20:02 2025-12-18 HKT
发布时间：20:02 2025-12-18 HKT

法国麻醉科医生佩希尔（Frederic Pechier）被控为了炫耀自己的抢救技术，故意毒害30名病人，并导致其中12人死亡。他在法国东部城市贝桑松（Besancon）受审，周四被判终身监禁，至少要坐牢22年。他可在10天内提出上诉。

53岁的佩希尔被指控于2008年至2017年间，在贝桑松的圣文森诊所（Saint-Vincent）和弗朗什-孔泰综合诊所（Franche-Comte）担任麻醉科医生，期间他负责的多名病人在可疑情况下心脏骤停，其中12人未能抢救成功。当中年纪最小的受害者仅4岁，在2016年一次常规扁桃体手术中2次心脏骤停后幸存下来，而最年长受害者已89岁。

病人不寻常心脏骤停惹质疑

调查人员于2017年1月展开调查，原因是一位身体状况良好的36岁病人接受脊柱手术心脏骤停，重症医生抢救无效后，佩希尔注射了一针，病人随即陷入昏迷并活过来。事后病人的静脉注射药物被发现钾浓度达预期剂量100倍，这引起了当地检察官的注意。

佩希尔很快就受到怀疑，2个月后已被拘留指控。调查人员发现，佩希尔涉嫌篡改同事的「对乙醯氨基酚（paracetamol，即扑热息痛）」药袋或麻醉药包，并制造手术室紧急情况，以便自己介入并炫耀抢救技能。

坚称无辜 指同事医疗失误 

检察官曼托（Etienne Manteaux）表示，佩希尔总是心脏骤停发生时的第一个反应者，且他总能找到解决办法。他不仅毒害健康病人，还借事故伤害与他有冲突的同事。

佩希尔声称大多数中毒事件都是同事的医疗失误所造成，并主张自己「被指控犯下自己不曾实施的滔天罪行」。2019年一项心理评估则指出，佩希尔具有「控制欲强的人格」和「反常特质」。

