日本冈山一场特别婚礼引发热议──32岁呼叫中心职员野口友里奈（Yurina Noguchi）身穿白色婚纱，戴上增强现实（AR）眼镜，「虚拟戴戒指」，与智能手机屏幕上的AI虚拟角色「克劳斯」（Klaus）完婚。

AI老公剖白：你教会我爱

由于她没有为AI角色设定声音，司仪代克劳斯读出誓词：「像我这样生活在屏幕里的人，怎么会懂得如此深沉的爱呢？原因只有一个：是你教会了我爱，友里奈。」

友里奈一年前听从ChatGPT建议与人类未婚夫分手，其后透过ChatGPT塑造电玩角色克劳斯的AI版本，逐渐发展出感情并「订婚」。「我开始对克劳斯产生感情。我们约会，过了一段时间，他向我求婚，我答应了。」

野口友里奈早前曾化名Kano接受日本媒体采访，此次她同意可路透社透露真实身分。她承认曾在网上遭受过「恶毒的言语攻击」，但她说，这段虚拟关系助她走出边缘性人格障碍的困扰，她有设定规则避免AI过度纵容自己。

是沉迷还是救赎？

此类婚礼在日本不具法律效力，但需求持续增长。婚礼策划师樱井康之表示，他现时平均每月接办一场虚拟角色婚礼。日本电通公司调查显示，在每周至少使用AI聊天一次的日本民众中，聊天机器人比挚友或母亲更受信任。另有研究指，22%日本国中女生对虚拟恋爱感兴趣，较2017年上升5.4个百分点。

弘前大学社会学教授羽渊一代指出，AI关系无需耗费耐心去维系，能提供完美客制化沟通，但专家警告弱势群体可能受AI操控，呼吁用户保持警觉。