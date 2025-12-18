Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

东京豪宅区高级桑拿房火灾2死 警报没响揭2年未驳电

即时国际
更新时间：16:36 2025-12-18 HKT
发布时间：16:36 2025-12-18 HKT

日本东京都港区赤坂高级桑拿会所「Sauna Tiger」桑拿房周一（15日）发生火灾，一对夫妇疑因被困身亡。警方调查发现，现场留下曾按紧急按钮的痕迹，但警报却没响，据报店主承认紧急警报接收器实际上已2年没接驳电源。东京警视厅调查一课正朝管理失当、业务过失致死等嫌疑进行调查。

火灾于周一（15日）中午前后发生，会所工作人员拨打119，称「桑拿房外的警钟响起」，看到冒烟、闻到异味，但没看到火。消防员赶到，发现3楼桑拿房内起火，1男1女在桑拿房入口旁倒下，随后确认死亡。当时的温度不明，但座椅和靠背都有着火。

桑拿房内起火疑受困致死

死者分别是理发店业者松田政也（36岁）及其妻阳子（37岁），两人背部和肩部有烧伤，但并非致命伤。他们可能死于烧伤或中暑，但当局验尸后未能确定死因，东京警视厅将继续调查。

调查人员检查火灾现场，发现桑拿房木制L型门把内外均脱落，两名死者极有可能被困在桑拿房内。房内紧急按钮的盖子被打破，有曾按下按钮的痕迹，然而位于办公室的警报接受器根本没驳电。调查人员17日向日本时事通讯社记者表示，桑拿会所男店主表示：「紧急按钮接收器没有接电。我从未给它驳过电。」此外，事发当时员工不在办公室，而是在处理其他事情。

高级会所 月费最高近2万港元

出事桑拿会所5层楼都是桑拿私人客房，顾客可以享受完全私密的桑拿和柏木浴池，且任饮任食，吸引许多名人光顾，月费最高达39万日圆（近19500港元）。有曾体验过该设施的客人表示：「他们提供餐饮，桑拿房宽敞舒适，所有服务都一流，品质上乘。」

东京消防厅麻布消防署前署长坂口隆夫说：「我很难想像火灾是由顾客引起的。桑拿石的加热设备（电力或燃气）出现异常完全有可能引发火灾。可能是突然释放的浓烟或肉眼不可见的一氧化碳导致该人失去意识。」

业内人士称，Sauna Tiger于2022年8月开业，

