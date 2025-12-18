Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

末代1美分︱232套纪念币拍卖 1.3亿天价成交

即时国际
更新时间：12:05 2025-12-18 HKT
发布时间：12:05 2025-12-18 HKT

美国于去年11月停止生产1美分硬币，导致该面值硬币正式走入历史。据美媒报道，在近日于史塔克·鲍尔斯画廊（Stack’s Bowers Galleries） 举办的一场拍卖会上，232组末代1美分套币，合共以高达1,676万美元（约1.3亿港元）成交。

相关新闻：美财政部停产1美分硬币 每枚成本直逼3.7美分

纪念流通历史而发行

1美分硬币已在美国流通长达232年，为纪念这段历史，美国铸币局（US Mint）早前特地发行232组套币。每组套币包含3枚2025年版1美分硬币，包括铸造于费城铸币局及丹佛铸币局的两枚硬币，以及一枚象征时代终结的24K金币。

每枚硬币上都刻有独特的「Ω」符号，即希腊字母最后一个字，以象征1美分时代的终结。

是次拍卖正是由美国铸币局委托，并将232组三枚套组全数释出，每组都附有编号真品证书。其中，编号第232号套币因属最后一组，以80万美元（约624万港元）的天价成交。买家将硬币收入囊中之余，还同时获得铸造这些硬币的3件模具。

相关新闻：特朗普废1美分硬币引爆交易混乱 便利店年损失上2千万

成交价格出人意料

史塔克·鲍尔斯画廊钱币学总监克拉列维奇（John Kraljevich）对是次拍卖结果感到惊讶，承认自己也不知道该套硬币的市场价值，类似拍卖的特点是，在人们出价之前，永远无法预判成交价。他坦言：「我参加钱币拍卖40年了，从未见过这种景象。」

谈及背后原因时，克拉列维奇指出，美国文化已经将1美分硬币融入美国人的词汇、流行文化以及所有相关事物中，因此对很多人来说，停止生产流通的1美分硬币令人怀念。

