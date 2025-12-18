Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

亿万富翁艾萨克曼担任NASA署长 获马斯克大力支持

即时国际
更新时间：11:15 2025-12-18 HKT
发布时间：11:15 2025-12-18 HKT

美国参议院周三（17日）67票赞成、30票反对，确认获马斯克（Elon Musk）背书、亿万富翁艾萨克曼（Jared Isaacman）担任美国太空总署（NASA）署长。

曾两次获特朗普提名

特朗普早在去年12月就已提名艾萨克曼担任NASA署长，但在今年5月，特朗普与马斯克在政府政策等问题上发生争执，决定撤回艾萨克曼提名。

相关新闻：太空传奇殒落 |《太阳神13号》汤汉斯原型 阿波罗13号任务指挥官洛弗尔逝世

直至今年11月，特朗普与马斯克关系缓和，遂再次提名艾萨克曼担任NASA署长。此前，交通部长达菲一直兼任NASA临时署长。

艾萨克曼是电子支付公司Shift4 Payments的始创人，亦参与创办空军培训公司Draken International。他曾与马斯克的星链计划以及对方其他企业有过业务往来，两人因此关系密切。

承诺不会有利益冲突

在本月第二次人事确认听证会上，密西根州民主党参议员彼得斯曾对艾萨克曼与马斯克的私人关系感到不安，要求艾萨克曼解释是什么原因导致特朗普再次提名。

艾萨克曼当时回应称，根本不想去猜测特朗普为何再次提名他出任NASA署长，又承诺未来在任职期间，不会因与马斯克的关系而造成任何利益冲突。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
吕慧仪急澄清袁文杰离巢《爱．回家》：只是剧情需要 剧透冬至团圆戏。
06:45
吕慧仪急澄清袁文杰离巢《爱．回家》：只是剧情需要 剧透冬至团圆戏
影视圈
11小时前
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
旅游
17小时前
《爱回家》当红小生又失控？突向力捧小花举中指兼狂喊cut 女方怒睥反应劲无奈
《爱回家》当红小生又失控？突向力捧小花举中指兼狂喊cut 女方怒睥反应劲无奈
影视圈
16小时前
骗徒扮单身旧识 七旬婆婆堕网恋耗尽棺材本 再借子女亲友失逾$400万
骗徒扮单身旧识 七旬婆婆堕网恋耗尽棺材本 再借子女亲友失逾$400万
突发
12小时前
凶宅同层单位影响估价 有业主欲删网上资讯掩饰 业界直言：不可行
凶宅同层单位影响估价 有业主欲删网上资讯掩饰 业界直言：不可行
楼市动向
5小时前
冯盈盈锐意转型挑战大尺度？再贴喷血级内衣照片 优美身段深邃上围冲击眼球
冯盈盈锐意转型挑战大尺度？再贴喷血级内衣照片 优美身段深邃上围冲击眼球
影视圈
20小时前
港女葵芳午膳疑被「搭枱」食霸王餐？ 埋单离场始知「贵咗咁多！」 网民：俾钱前要睇单
港女葵芳午膳疑被人「搭枱」呃食霸王餐？ 埋单离场始知「贵咗咁多！」 网民：俾钱前要睇单
饮食
20小时前
Janice Man文咏珊秘密产子后首曝光 见证「黄金新娘」惊人背景 婚宴奢华直逼古代宫廷
Janice Man文咏珊秘密产子后首曝光 见证「黄金新娘」惊人背景 婚宴奢华直逼古代宫廷
影视圈
18小时前
李修贤与蔡国权有密切关系？揭好友车祸后不为人知的痛苦：上天真的很捉弄人！
李修贤与蔡国权有密切关系？揭好友车祸后不为人知的痛苦：上天真的很捉弄人！
即时娱乐
2小时前
79岁医生揭长寿秘笈 每天必做5运动练平衡防跌 刷牙时都做得
79岁医生揭长寿秘笈 每天必做5运动练平衡防跌 刷牙时都做得
保健养生
17小时前