亿万富翁艾萨克曼担任NASA署长 获马斯克大力支持

美国参议院周三（17日）67票赞成、30票反对，确认获马斯克（Elon Musk）背书、亿万富翁艾萨克曼（Jared Isaacman）担任美国太空总署（NASA）署长。

曾两次获特朗普提名

特朗普早在去年12月就已提名艾萨克曼担任NASA署长，但在今年5月，特朗普与马斯克在政府政策等问题上发生争执，决定撤回艾萨克曼提名。

直至今年11月，特朗普与马斯克关系缓和，遂再次提名艾萨克曼担任NASA署长。此前，交通部长达菲一直兼任NASA临时署长。

艾萨克曼是电子支付公司Shift4 Payments的始创人，亦参与创办空军培训公司Draken International。他曾与马斯克的星链计划以及对方其他企业有过业务往来，两人因此关系密切。

承诺不会有利益冲突

在本月第二次人事确认听证会上，密西根州民主党参议员彼得斯曾对艾萨克曼与马斯克的私人关系感到不安，要求艾萨克曼解释是什么原因导致特朗普再次提名。

艾萨克曼当时回应称，根本不想去猜测特朗普为何再次提名他出任NASA署长，又承诺未来在任职期间，不会因与马斯克的关系而造成任何利益冲突。