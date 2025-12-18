欧盟拟放宽2035年燃油车禁令 被批「开倒车」

欧盟委员会周二（16日）发布汽车产业一揽子方案，提议放宽2035年「禁售燃油车」相关要求。

欧盟先前决定，自2035年起禁售会导致碳排放的新的燃油轿车和小型客货车。最新方案则将2035年新车「零排放」目标调整为较2021年「减排90%」，其余10%的减排缺口可通过使用欧盟制造的低碳钢，或使用电子燃料和生物燃料来补偿。

欧盟委员会称，新方案在继续鼓励电动化与氢能路径的同时，也将为插电式混合动力汽车、增程式电动汽车、轻度混合动力汽车以及内燃机车辆在2035年后的销售留出空间。

此次政策调整是在欧洲汽车行业持续施压下作出的。绿色和平德国负责人凯瑟批评欧盟开倒车：「这项倒退的产业政策对就业、空气品质和气候都是坏消息，并且会减缓平价电动车的供应速度。」