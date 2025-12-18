告别电视时代！奥斯卡颁奖典礼2029年起由YouTube全球独家直播

陪伴全球观众超过半世纪的奥斯卡颁奖典礼，即将迎来历史性的转播变革。美国影艺学院（AMPAS）于12月17日宣布，已与全球影音平台YouTube签订为期五年的独家播映合约，自2029年起，奥斯卡颁奖典礼将全面转为线上直播，结束与美国广播公司（ABC）长达53年的电视转播合作。

电视时代的终结：ABC自1976年以来的转播画下句点

ABC自1976年起开始转播奥斯卡，是美国电视史上持续时间最长的年度娱乐盛事之一。现行合约将于2028年、即第100届奥斯卡颁奖典礼后结束。此后，这场汇聚全球影视巨星的殿堂级电影颁奖典礼，将首次全面移转至网路平台，标志著传统电视转播时代的落幕。

路透社

法新社

法新社

拥抱数位浪潮：YouTube成奥斯卡唯一窗口

根据新合约，YouTube将自2029年至2033年独家全球直播奥斯卡颁奖典礼。这项决定反映出现代观众收视习惯的深刻变迁——越来越多观众透过网路平台观看影视内容，而YouTube在美国已占据最大的电视收视时间份额，甚至超越串流巨头Netflix。

奥斯卡金像奖每年吸引全球数千万观众收看，仅美国本地即有约2000万观看人次。转向YouTube独家直播，不仅能突破地域与设备限制，更能透过互动功能与全球影迷即时连结，为这项百年盛事注入新活力。

时代的眼泪：典礼变革的意义

对许多观众而言，透过电视收看奥斯卡已成为跨越世代的共同记忆。然而，随著数位技术发展与媒体生态变迁，拥抱网路平台不仅是大势所趋，更是奥斯卡维持全球影响力的关键一步。可以说，这项变革是告别传统播放形式的「时代眼泪」，是一个电视黄金时代终结的缩影。