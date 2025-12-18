Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

名贵鹦鹉逃脱站电线杆 印男为救爱宠活活电死 手中营救工具变索命符

即时国际
更新时间：06:04 2025-12-18 HKT
发布时间：06:04 2025-12-18 HKT

印度班加罗尔（Bengaluru）发生一宗令人惋惜的夺命意外。一名经营车牌制造生意的32岁商人，日前为了拯救飞往电线杆上的名贵宠物金刚鹦鹉（Macaw），不慎误触高压电线，当场触电身亡。

手持钢管救宠物 误触高压线被震飞

据印度媒体NDTV报道，死者证实为居住在吉里纳加尔区（Girinagar）的库马尔（Arun Kumar）。上周五早上，他饲养的一只身价高达25万卢比（约2.5万港元）的金刚鹦鹉突然飞离住所，并落在附近的一根电线杆上。

心急如焚的库马尔随即手持一根长钢管，爬上家中的围墙，试图引导鹦鹉回巢。然而，在救鸟过程中，他手持的钢管意外触碰到上方的高压电线，强大的电流瞬间将其震飞。

一名高级警官表示：「库马尔试图用钢管救鸟，结果钢管误触高压线，电击导致他从墙上跌下，伤势极其严重。」家人随即将其送往附近医院抢救，惟医生证实他在抵达医院前已经死亡。

警方目前已将此案列为非正常死亡事件处理。据了解，库马尔在当地经营车牌制造生意，是一名事业有成的商人，不幸因营救爱鸟心切而赔上性命。

同类意外频生 德里女子电热棒冲凉亡

日前，印度德里亦发生另一宗触电惨剧。一名23岁女子在马希帕尔普尔（Mahipalpur）的住所内，疑因使用电热棒加热洗澡水时漏电，被发现倒卧浴室内死亡。

由于该名女子进入浴室良久未有出门，同住友人查看时发现大门由内反锁，遂报警求助。警方破门而入后发现女子已经气绝，初步调查相信与电热棒漏电有关。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
冯盈盈锐意转型挑战大尺度？再贴喷血级内衣照片 优美身段深邃上围冲击眼球
冯盈盈锐意转型挑战大尺度？再贴喷血级内衣照片 优美身段深邃上围冲击眼球
影视圈
15小时前
Janice Man文咏珊秘密产子后首曝光 见证「黄金新娘」惊人背景 婚宴奢华直逼古代宫廷
Janice Man文咏珊秘密产子后首曝光 见证「黄金新娘」惊人背景 婚宴奢华直逼古代宫廷
影视圈
13小时前
宏福苑五级火︱廉署再拘两人 消息为宏福苑新旧业主立案法团主席
01:51
宏福苑五级火︱廉署再拘两人 消息为宏福苑新旧业主立案法团主席
突发
12小时前
吕慧仪急澄清袁文杰离巢《爱．回家》：只是剧情需要 剧透冬至团圆戏。
06:45
吕慧仪急澄清袁文杰离巢《爱．回家》：只是剧情需要 剧透冬至团圆戏
影视圈
6小时前
《爱回家》当红小生又失控？突向力捧小花举中指兼狂喊cut 女方怒睥反应劲无奈
《爱回家》当红小生又失控？突向力捧小花举中指兼狂喊cut 女方怒睥反应劲无奈
影视圈
11小时前
港女葵芳午膳疑被「搭枱」食霸王餐？ 埋单离场始知「贵咗咁多！」 网民：俾钱前要睇单
港女葵芳午膳疑被人「搭枱」呃食霸王餐？ 埋单离场始知「贵咗咁多！」 网民：俾钱前要睇单
饮食
15小时前
奥斯卡2026｜《破‧地狱》止步初选名单 《国宝》与《选择有罪》跻身「最佳国际电影」15强
奥斯卡2026｜《破‧地狱》止步初选名单 《国宝》与《选择有罪》跻身「最佳国际电影」15强
影视圈
16小时前
新闻女王2丨三金男配袁富华「教材级变脸」演技封神！网民洗版式激赞：连牙都识做戏
新闻女王2丨三金男配袁富华「教材级变脸」演技封神！网民洗版式激赞：连牙都识做戏
影视圈
2025-12-16 20:00 HKT
星岛申诉王 | 港女遭「魔鬼渣男」 家暴打盲眼 悲惨控诉未婚产子：不可原谅
04:43
星岛申诉王 | 港女遭「魔鬼渣男」家暴打盲眼 悲惨控诉未婚产子：他不可原谅
申诉热话
22小时前
最强小三高调晒爱富商男友激罕现真身 肯买呢样嘢 网民呼：系爱呀！
「最强小三」高调晒爱 百亿富豪男友激罕现真身 纾尊降贵买呢样获赞：系爱呀
影视圈
19小时前