名贵鹦鹉逃脱站电线杆 印男为救爱宠活活电死 手中营救工具变索命符

印度班加罗尔（Bengaluru）发生一宗令人惋惜的夺命意外。一名经营车牌制造生意的32岁商人，日前为了拯救飞往电线杆上的名贵宠物金刚鹦鹉（Macaw），不慎误触高压电线，当场触电身亡。

手持钢管救宠物 误触高压线被震飞

据印度媒体NDTV报道，死者证实为居住在吉里纳加尔区（Girinagar）的库马尔（Arun Kumar）。上周五早上，他饲养的一只身价高达25万卢比（约2.5万港元）的金刚鹦鹉突然飞离住所，并落在附近的一根电线杆上。

心急如焚的库马尔随即手持一根长钢管，爬上家中的围墙，试图引导鹦鹉回巢。然而，在救鸟过程中，他手持的钢管意外触碰到上方的高压电线，强大的电流瞬间将其震飞。

一名高级警官表示：「库马尔试图用钢管救鸟，结果钢管误触高压线，电击导致他从墙上跌下，伤势极其严重。」家人随即将其送往附近医院抢救，惟医生证实他在抵达医院前已经死亡。

警方目前已将此案列为非正常死亡事件处理。据了解，库马尔在当地经营车牌制造生意，是一名事业有成的商人，不幸因营救爱鸟心切而赔上性命。

同类意外频生 德里女子电热棒冲凉亡

日前，印度德里亦发生另一宗触电惨剧。一名23岁女子在马希帕尔普尔（Mahipalpur）的住所内，疑因使用电热棒加热洗澡水时漏电，被发现倒卧浴室内死亡。

由于该名女子进入浴室良久未有出门，同住友人查看时发现大门由内反锁，遂报警求助。警方破门而入后发现女子已经气绝，初步调查相信与电热棒漏电有关。