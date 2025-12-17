地球暖化︱北极经历125年来最热一年　海冰面积创新低

全球暖化成为科学家关注问题，北极气温及海冰面积更是一个参考指标。美国国家海洋及大气管理局（NOAA）宣布，北极经历有纪录以来最热的一年。气候变迁引发的连锁反应包括冰川和海冰融化、冻原绿化以及全球气候紊乱。



法新社报道，美国国家海洋及大气管理局在最新「北极年度报告」（Arctic Report Card）中表示，2024年10月至2025年9月期间，北极气温比1991年至2020年平均值高出1.6℃。

北极平均气温升1.6℃

阿拉斯加大学（University of Alaska）Tom Ballinger表示，看到如此短时间内出现快速暖化「确实令人忧心」。

报告说，今年北极经历自1900年以来最温暖的秋季、第2暖的冬季和第3暖的夏季。春季原本是北极海冰每年最大面积的时期，但今年3月出现的最大值却是卫星观测47年来的最低水准。

气候变化威胁北极熊生存

参与撰写报告的美国国家冰雪资料中心（NSIDC）资深研究科学家Walt Meier表示，这对北极熊、海豹和海象来说是迫切的问题，因为牠们依赖海冰作为移动、猎食和繁衍的平台。



模型估计到了2040年甚至更早，北极可能就会首次出现近乎无海冰的夏季。